Comme on le soulignait il y a quelques jours sur Gameblog, un playtest a eu lieu le vendredi 7 mars dernier pour Battlefield 6. Forcément, même si c’était interdit, certains petits malins en ont profité pour faire leaker du contenu… et il faut bien l’admettre : ça donne très envie. Exactement ce que les fans de la licence attendaient depuis longtemps.

Battlefield 6 fait rêver les fans

Ce qui ressort de ces leaks de Battlefield 6, c’est surtout une ambiance très proche des épisodes cultes Battlefield 3 et 4. En clair : un contexte de guerre moderne, des armes réalistes, des véhicules familiers, et une interface claire et sobre. Le tout donne un vrai sentiment de retour aux fondamentaux. Pas de personnages aux tenues bariolées, mais de simples soldats, comme à la bonne vieille époque. On aperçoit également des éléments bien connus : des environnements destructibles, un système de classes, et une action intense, digne des meilleures heures de la série. Bref, tout semble pensé pour flatter la nostalgie des fans, notamment ceux qui avaient massivement tourné le dos à Battlefield 2042. Ce genre de leak était attendu, on a eu le droit à la même chose avec Les Sims Projet Rene grâce aux playtests.

Un style plus classique, mais efficace

Après des épisodes plus expérimentaux – et parfois critiqués – comme Battlefield 2042, ce nouveau volet semble vouloir revenir à l’essentiel. Un gameplay plus direct, plus lisible, et surtout plus proche de ce que les fans réclament depuis longtemps. Et ça fonctionne. Même si tout ce contenu provient d’une version encore très précoce du jeu (probablement une pré-alpha), les premiers retours sont plutôt enthousiastes.

Cela fait plusieurs années que la série Battlefield peine à retrouver son aura d’antan. Mais avec cette nouvelle orientation, plus proche de ses racines, le renouveau semble possible. Bien sûr, il reste encore beaucoup d’inconnues. Le jeu n’a pas encore de titre officiel, aucune bande-annonce n’a été diffusée, et on ne connaît ni la date de sortie, ni les plateformes prévues.

Si les prochaines étapes confirment ces bonnes impressions, Battlefield 6 pourrait bien relancer la machine et renouer avec le succès. Un mode campagne, des cartes plus riches, quelques surprises multijoueurs… Il ne manquerait plus qu’une belle présentation officielle pour lancer la hype définitivement.

