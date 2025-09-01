Il va y avoir de la concurrence sur le terrain des jeux de guerre ! Le grand rival de Call of Duty va faire son retour le 10 octobre 2025 et ça promet d'être explosif. En plus des premiers retours qui ont déjà pu tomber en preview, Battlefield 6 continue de se dévoiler de manière officieuse au travers de nouveaux leaks.

Un aperçu du gameplay tant attendu de Battlefield 6

Comme beaucoup, il vous tarde certainement de mettre la main sur le prochain Battlefield 6. Particulièrement attendu au tournant après un BF 2042 qui n'avait pas fait l'unanimité, ce nouvel épisode promet d'ores et déjà d'en revenir aux basiques de la licence pour renouer avec ses fans de la première heure. Mais des modernités seront également au programme, dont une à surveiller tout particulièrement.

De nombreux fans du genre vont avoir hâte de découvrir le mode Battle Royale de Battlefield 6. Découvert en avance grâce aux inspections des dataminers, celui-ci devrait bien faire partie de l'expérience. Cependant, il ne serait pas disponible dès le lancement du jeu. D'après les rumeurs, il faudrait patienter quelques mois avant qu'il ne soit intégré via une mise à jour.

En attendant d'avoir de plus amples informations, un internaute en a déjà donné un aperçu. En effet, une capture vidéo du gameplay du mode Battle Royale de Battlefield 6 a été partagée sur le média chinois bilibili. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit relayée sur les réseaux sociaux occidentaux, donnant à voir au monde entier des images inédites du jeu.

Après les récents leaks sur les skins, c'est un nouvel aperçu de Battlefield 6 qui se dévoile donc sous nos yeux. Grâce à cette vidéo d'exploration d'une map, on peut déjà constater que le mode Battle Royale nous laissera la possibilité d'arpenter le décor de plusieurs façons. Outre la marche, vous devriez pouvoir planer et même nager. Préparez-vous également à vous frayer votre chemin en détruisant les bâtiments. Voilà qui promet un gameplay dynamique et encore plus stratégique pour les affrontements en multijoueur !