Battlefield 6 commence enfin à se montrer... mais pas de manière officielle. Ces dernières heures, plusieurs vidéos issues des tests alpha ont encore leaké sur les réseaux sociaux. De quoi se faire une première idée du futur gros FPS signé DICE.

Un vrai retour aux sources pour la série avec Battlefield 6

Si l’on en croit les images partagées, Battlefield 6 semble bien décidé à renouer avec ce qui a fait sa légende : une guerre moderne (mais pas trop), nerveuse, et surtout ultra-destructible. Les séquences montrent des environnements entièrement démolissables. Les bâtiments s'effondrent sous les tirs, les explosions transforment le terrain en chaos total. Bref, l'esprit Battlefield d'origine est de retour, et ça fait plaisir à voir.

Ce choix de revenir à un conflit contemporain, après des épisodes plus expérimentaux, devrait ravir les fans de la première heure. Malgré la circulation massive de ces extraits de Battlefield 6, ni EA ni DICE n'ont encore réagi officiellement.

Pour l’instant, les vidéos restent disponibles sur les réseaux, mais il est probable qu'elles disparaissent bientôt, comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation. Ces leaks interviennent alors que plusieurs développeurs s’étaient récemment plaints de la difficulté à protéger leur travail, malgré des accords de confidentialité très stricts.

Une sortie prévue d’ici mars 2026

EA l'a confirmé : Battlefield 6 sortira pendant son exercice fiscal actuel, soit entre avril 2025 et mars 2026.

Cependant, l'éditeur reste discret sur la date précise. Beaucoup pensent qu'EA attend de voir quand sortira GTA 6 pour éviter de se faire écraser par la concurrence. En attendant, on sait déjà que Battlefield 6 sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC. Un lancement uniquement sur nouvelle génération, donc, pour profiter pleinement de la technologie actuelle.

Même si ces premières images sont encourageantes pour Battlefield 6, il faut garder en tête qu’il s'agit d'une version alpha.

Le jeu est encore en plein développement, et de nombreux éléments peuvent évoluer d'ici la sortie. Mais une chose est sûre : ce premier aperçu ravive l'enthousiasme autour de la licence. Après un épisode Battlefield 2042 très critiqué, DICE semble bien décidé à repartir sur des bases solides.

Source : Twitter