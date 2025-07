Alors que la première bande-annonce officielle de Battlefield 6 est attendue pour ce jeudi 24 juillet à 17h (heure française), des informations majeures sur le jeu ont déjà fuité. C’est encore une fois billbil-kun, le leaker bien connu de Dealabs, qui frappe fort en révélant la date de sortie, les éditions prévues, les prix, et même des détails sur les visuels de l’édition spéciale. Voici tout ce que l’on sait avant l’annonce officielle.

Selon les données obtenues par Dealabs, Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il n’est pas question de versions old-gen, et une sortie sur Nintendo Switch 2 reste à confirmer. Deux éditions seront proposées dès le lancement : Édition Standard et Édition Phantom, une version numérique premium, mais qui ne sera pas une édition collector physique. Aucun accès anticipé ne sera inclus, les deux éditions sortant le même jour. Les joueurs pourront néanmoins effectuer une mise à niveau vers l’Édition Phantom via un « Pack Phantom » payant, s’ils souhaitent débloquer les bonus in-game associés après l’achat.

Des prix et plusieurs éditions

Les prix des différentes éditions de Battlefield 6 varient selon les plateformes, mais restent dans la fourchette habituelle des AAA. Sur PC, l’édition Standard sera proposée à 69,99 €, tandis que la version Phantom grimpera à 99,99 €. Sur PS5 et Xbox Series, les tarifs seront légèrement plus élevés, avec 79,99 € pour l’édition de base et 109,99 € pour la Phantom. Un pack de mise à niveau sera également disponible à 29,99 € pour ceux qui souhaitent passer de la version Standard à la Phantom après l’achat de Battlefield 6.

Des premiers visuels ?

L’article de Dealabs décrit également les visuels promotionnels utilisés par EA pour les deux éditions de Battlefield 6. L’édition Standard reprend l’image déjà vue sur les réseaux sociaux d’Electronic Arts, tandis que la Phantom Edition propose un rendu plus sombre et immersif : un soldat en tenue nocturne, armé, masqué, et sur fond rouge sang, avec des avions de chasse en arrière-plan.

Source : Dealabs