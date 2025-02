Vous voulez jouer gratuitement au prochain Battlefield 6 pour le découvrir en avant-première ? Eletronic Arts et DICE vous offre cette opportunité et voici comment faire.

Cette fois, on y est ! Battlefield 6, dont le nom reste encore à confirmer, a été dévoilé lors d'une prise de parole pour introduire le BF Labs. L'évolution du CTE (Community Test Environment) qui est donc un environnement de test communautaire pour permettre aux joueuses et joueurs d'essayer le jeu avant sa sortie. Un essai très intéressant qui profite à tout le monde, et notamment aux développeurs qui peuvent ainsi réunir et prendre en compte les différents retours.

Le prochain Battlefield 6, qui s'appellera sûrement autrement, a déjà une fenêtre de sortie alors qu'on a seulement vu que quelques secondes de gameplay durant la présentation « Découvrez BF Labs ». À quand le retour tant attendu sur le champ de bataille ? D'ici le prochain exercice fiscal 2026, soit avant le 31 mars 2026. C'est une estimation assez large. Cependant, si le développement se déroule bien et que le jeu est prêt dans les temps, il pourrait sortir dès la fin de l'année à l'image des précédents épisodes. Mais il n'y aura pas à attendre aussi longtemps pour y jouer gratuitement.

EA va mettre le paquet et ça se confirme avec le lancement des inscriptions au Battlefield Labs. « Battlefield Labs est notre collaboration communautaire la plus ambitieuse dans l'histoire de la franchise. Cette initiative est lancée à l'approche d'une phase majeure du développement. Nous voulons façonner Battlefield avec notre communauté. Il s'agit donc d'un espace pour le jeu et l'exploration ; un environnement où nous pouvons tester les concepts et les mécaniques avec nos joueurs et joueuses avant de les sortir publiquement ».

Ces tests externes de Battlefield 6 auront lieu « au cours des prochaines semaines », mais les places seront limitées. Pour y participer, il faut évidemment être sélectionné, puis avoir un compte EA lié à votre compte PC (via EA App), PSN sur PS5 (abonnement PS Plus obligatoire), et Xbox sur Xbox Series X|S (abonnement Xbox Game Pass Core requis).

Les inscriptions au BF Labs

« Les invitations des premiers tests seront remises à quelques milliers de personnes (vétérans de Battlefield ou nouveaux venus) résidant en Europe et en Amérique du Nord. Par la suite, nous étendrons le programme à davantage de serveurs dans d'autres régions et inviterons des dizaines de milliers de personnes » précise Electronic Arts. Si vous faites partie des heureux élus, vous recevrez un mail depuis l'adresse [email protected]. « Comme il s'agira de tester des concepts et des mécaniques avant la sortie du jeu, Battlefield Labs proposera du contenu non définitif et non peaufiné, provoquant des bugs et des plantages ». Des concepts comme... le retour du Battle Royale ?

« Lors des sessions de test de Battlefield Labs, nous demanderons aux participants de concentrer leurs commentaires sur des éléments spécifiques, comme les boucles de combat ou la disposition des cartes, ou sur des éléments plus généraux du contenu testé et sur le plaisir de jeu ». À noter par contre qu'à l'image des journalistes qui jouent à des sorties en avant-première, vous serez soumis à un accord de confidentialité, sans possibilité de partager librement vos impressions ou même des captures de Battlefield 6.

Depuis que les inscriptions sont ouvertes, c'est le feu au point où il est bien compliqué de s'inscrire. Mais ça devrait aller mieux prochainement. « Nous savons que certains d'entre vous ont rencontré des problèmes avec la file d'attente de la page d'inscription. Sachez que nous travaillons activement à la résolution de ce problème ». Pour tenter votre chance, cliquez sur ce lien pour vous inscrire aux playtests de BF6.

Source : Electronic Arts.