Nous approchons peut-être déjà doucement mais sûrement du premier anniversaire de Battlefield 6, qui aura incontestablement permis à la franchise de revenir en force après l’échec cuisant rencontré par Battlefield 2042, mais une chose est sûre : l’aventure est encore loin d’être finie pour ce dernier opus. En effet, tandis que Call of Duty se prépare d’ores et déjà pour son prochain chapitre avec l’arrivée de Modern Warfare 4, Electronic Arts, de son côté, lance dès aujourd’hui sa nouvelle opération séduction de grande ampleur pour Battlefield 6.

Battlefield 6 jouable gratuitement pour une durée limitée

Car ce dernier aura peut-être eu droit à un lancement plus réussi que Black Ops 7 en fin d’année 2025, mais cela ne veut pas dire non plus pour autant que tout s’est passé pour le mieux de son côté. Pour preuve, dans les mois qui ont suivi sa sortie, la communauté de Battlefield 6 n’a pas manqué de mettre en lumière ses nombreux problèmes de gameplay et de performances, qui ont entraîné une chute progressive de ses évaluations. Un point que les Battlefield Studios comptent bien corriger avec la grosse mise à jour 1.3.3.0, maintenant disponible.

Au programme de celle-ci : de nombreuses améliorations et nouveautés pour le titre, donc, qui compte bien tout faire pour partir à la reconquête de son public. Et histoire de mettre d’autant plus de chances de son côté, Electronic Arts en profite alors pour mettre en place une semaine de jeu gratuite pour tous, qui permettra à qui le souhaite de découvrir Battlefield 6 sans surcoût supplémentaire du 30 juin au 6 juillet 2026. Et pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de télécharger le jeu depuis n’importe quel store où il est disponible.

Notez toutefois que vous devez absolument vous créer un compte EA pour pouvoir en profiter ; en plus potentiellement de devoir procéder à l’installation de Battlefield REDSEC, trouvable séparément, sur certaines des plateformes. Pour le reste, cette version gratuite de Battlefield 6 vous permettra de profiter du mode multijoueur, avec cinq modes de jeu disponibles pour un total de quatre maps. En sachant que dans le lot se trouve notamment « Train vers Golmud », aka la plus grande map du jeu pour des batailles encore plus épiques. Pour profiter de l'essai gratuit de BF6, rendez-vous ici :

Source : Electronic Arts