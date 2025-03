Les amateurs de Battlefield vont bientôt pouvoir découvrir en avant-première certaines nouveautés en préparation. EA et DICE s’apprêtent à lancer le premier playtest de Battlefield 6 Labs, un programme conçu pour tester de nouvelles idées et impliquer la communauté dans l’évolution de la série.

Un premier test prévu bientôt pour Battlefield 6

Ce premier playtest aura lieu le vendredi 7 mars et durera environ deux heures. Il est réservé aux joueurs sur PC et servira à expérimenter différents concepts et mécaniques de gameplay de Battlefield 6. Ce test s’inscrit dans le cadre de Battlefield Labs, une initiative annoncée plus tôt cette année. EA le présente comme sa collaboration la plus ambitieuse avec la communauté, offrant à un groupe restreint de joueurs l’opportunité de participer aux tests et d’apporter leurs retours avant l’implémentation d’éventuelles nouveautés.

Les participants sélectionnés ont reçu un e-mail précisant les conditions du test. Le test aura lieu dans un environnement fermé, et les développeurs interdisent strictement toute diffusion de contenu, que ce soit par streaming, enregistrement ou discussion publique. Reste à voir si les participants respecteront ces restrictions. En général, ces playtests incluent des clauses de confidentialité (NDA), mais certaines fuites surviennent malgré tout. Pour s'inscrire et tenter d'y participer, c'est par ici.

Un programme qui attire l’attention des joueurs

Depuis l’annonce de Battlefield Labs, l’initiative a attiré un nombre impressionnant d’inscriptions. EA a d’ailleurs précisé que tous les joueurs inscrits ont les mêmes chances d’être sélectionnés, peu importe le moment de leur enregistrement.

Avec ce programme, EA semble vouloir éviter les erreurs du passé, notamment après le lancement décevant de Battlefield 2042, largement critiqué par la communauté. En impliquant davantage les joueurs en amont, l’éditeur espère façonner un jeu plus en phase avec les attentes du public. Battlefield 6 ne doit pas faire la même erreur.

