Battlefield 6 fait une fois de plus parler de lui avec un nouveau leak qui provient cette fois d’EA directement. Ce sont les fans qui vont être contents.

Ce matin, on vous disait que Battlefield 6 allait très certainement donner de ses nouvelles dans les prochains jours. Plusieurs leaks laissaient entendre qu’un événement aurait lieu prochainement à l’image de ce que fait Call of Duty pour ses présentations. Il semblerait qu’EA ait prévu quelque chose d’encore plus grand visiblement puisque le jeu serait carrément jouable gratuitement dans les semaines à venir.

Battlefield 6 va faire plaisir à tous les joueurs et ça pourrait être imminent !

Alors que le compte officiel de Battlefield a carrément confirmé l’arrivée d’une bêta ouverte, un leak nous dévoile une date potentielle. Comment c'est possible ? Qu’est-ce qu’on en sait ? Il s’agit une fois de plus d’un leak, mais cette fois il a été repéré par plusieurs utilisateurs de l’appli maison d’EA. Sur cette dernière, des informations concernant l'application de Battlefield 6 ont fuité avec une date calée au 4 août prochain (le lancement peut-être plus tard). Visiblement, une bêta publique serait en chemin, ce qui signifie que tout le monde devrait pouvoir y jouer gratuitement, comme c’est souvent le cas avec les jeux de la franchise. Par ailleurs, la mention d’un accès anticipé a également été découverte, ce qui peut aussi vouloir dire que les précommandes seront ouvertes sous peu dans la foulée de l’annonce.

Battlefield 6 est attendu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC pour sûr. Le jeu marquera un tournant dans la franchise puisque son développement s’est déroulé main dans la main avec les joueurs cette fois qui ont pu participer à de très nombreux playtests. On attend ainsi un retour aux sources en termes de mécaniques de jeu, mais également en termes d’univers moderne. La plupart des visuels actuellement ont plutôt rassuré les fans déçus de Battlefield 2042, quand bien même ce dernier s'est nettement amélioré depuis le temps. En espérant que cette fois ce soit la bonne avec BF6 !

Source : Reddit