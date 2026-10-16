EA rend Battlefield 6 gratuit, ou du moins toute sa composante multi, donc tout l’intérêt du jeu, pour les joueurs PlayStation et PC, notamment Steam. On vous explique comment en profiter.

Après plusieurs mois de mises à jour et l’arrivée de sa saison 5, le FPS d’EA s’offre une nouvelle opération séduction de grande envergure. Battlefield 6 est en effet gratuit pour tout le monde, que ce soit sur Xbox, PlayStation ou PC, avec l’ensemble de son contenu multijoueur accessible gratuitement. De quoi se faire une idée de ce que le jeu a dans le ventre et de ses améliorations, alors que la saison 5 vient tout juste de démarrer.

Battlefield 6 gratuit sur PC et PS5

Dès à présent, et jusqu’au 19 octobre 2026, BF6 est ainsi gratuit sur l’ensemble des plateformes, via les manipulations à retrouver en fin d’article, puisque l’essai ne passe pas par le téléchargement classique du jeu. Il faudra installer Battlefield REDSEC, la composante free-to-play du FPS pour en profiter, à l’exception des membres Xbox qui devront passer par le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Cette nouvelle offre gratuite de Battlefield 6 donne ainsi accès à l’ensemble des cartes, des modes, des classes et des mises à jour gratuites déployées depuis le lancement du jeu.

Et avec le lancement tout frais de la saison 5 de BF6, le jeu de tir compte désormais 19 cartes multi, dont les deux nouvelles venues : Vegas Strip et Area 51. La première vous entraînera dans les casinos et hôtels de Las Vegas, quand la seconde vous larguera en pleine base militaire perdue dans le désert, avec plusieurs véhicules lourds et installations souterraines. La dernière mise à jour de Battlefield 6 apporte également 4 armes supplémentaires, le fusil d’assaut MK 24, le PDW RSPR, la mitrailleuse Z84M et le fusil de précision ELR-40.

PS5 : l’essai gratuit se déroule du 14 octobre au 19 octobre à 22h, heure française.

: l’essai gratuit se déroule du 14 octobre au 19 octobre à 22h, heure française. PC : Battlefield 6 est gratuit jusqu’au 19 octobre à 19h sur Steam, heure française.

: Battlefield 6 est gratuit jusqu’au 19 octobre à 19h sur Steam, heure française. Xbox Series : un abonnement Game Pass Ultimate ou PC sera nécessaire, le jeu ayant rejoint le catalogue.

Bande-annon en anglais

Comme précisé, la manipulation sera un peu différente, surtout selon que vous jouez sur PS5 ou PC. Sur Xbox Series, il vous faudra un abonnement PC ou Ultimate actif, le jeu ayant rejoint le catalogue récemment. Pour les deux autres plateformes, voici la marche à suivre pour profiter gratuitement de Battlefield 6 :

Ouvrez le PS Store depuis l’écran d’accueil de votre PS5.

Cherchez « Battlefield REDSEC » (et non Battlefield 6, la version payante).

Sélectionnez Télécharger, pour installer gratuitement le jeu.

Une fois l’installation finie, lancez le jeu et laissez les mises à jour se faire. C’est une étape nécessaire pour que les cartes et modes de Battlefield 6 se débloquent.

Connectez-vous ou créez un compte EA quand le jeu le demande.

Les modes multijoueur de Battlefield 6 apparaîtront dans le menu.

Ouvrez Steam et allez sur la page de Battlefield REDSEC.

Cliquez sur Jouer au jeu ou Ajouter à la Bibliothèque.

Au premier lancement, Steam installe l’EA app si ce n’est pas déjà fait. Connectez-vous à votre compte EA puis liez-le à votre Steam.

Laissez le jeu se mettre à jour complètement pour avoir accès à l’essai gratuit et à tous ses modes de jeu.

Source : EA