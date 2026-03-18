Battlefield 6 est gratuit pendant plusieurs jours et sur toutes les plateformes où il est disponible. On fait le point sur cette nouvelle offre et son contenu.

De temps à autre, les éditeurs permettent aux joueuses et aux joueurs de découvrir de nouveaux jeux sans dépenser un seul centime. C'est généralement l'occasion idéale pour tester des jeux-service ayant reçu des mises à jour conséquentes, ou des nouveautés suffisamment importantes pour justifier une telle opération. Et si ces offres sont parfois limitées à une seule plateforme, certains éditeurs s'assurent que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est notamment le cas d'EA, qui prend soin de ne pas faire de jaloux en laissant tout le monde jouer gratuitement à Battlefield 6 pendant quelques jours.

Battlefield 6 gratuit pour tout le monde pendant plusieurs jours

À l'occasion de la Saison 2 de son FPS multijoueur, Electronic Arts lance une nouvelle opération séduction de grande envergure. Battlefield 6 est en effet gratuit sur toutes les plateformes du 17 mars au 24 mars 2026 à 12h00,heure française. Au programme, quatre cartes, dont le nouveau terrain européen de Contamination, ou encore la Base de Hagental et ses affrontements souterrains. Le tout s'accompagne des modes emblématiques de la série, comme Conquête, Percée ou encore Expansion, ainsi que de véhicules en tout genre, allant du char d'assaut à l'hélicoptère de reconnaissance. Voici dans le détail le contenu de cet essai gratuit de Battlefield 6 :

Crépuscule : inclut les modes Match à mort en équipe, Match à mort en escouade et Domination. Comprend la nouvelle carte Base de Hagental.

: inclut les modes Match à mort en équipe, Match à mort en escouade et Domination. Comprend la nouvelle carte Base de Hagental. Guerre totale : comprend le mode Conquête, les batailles du mode Percée, ainsi que le mode Expansion introduit avec Battlefield 6. Cette liste inclut quatre cartes, dont deux issues de la Saison 2 (Contamination et Base de Hagental).

: comprend le mode Conquête, les batailles du mode Percée, ainsi que le mode Expansion introduit avec Battlefield 6. Cette liste inclut quatre cartes, dont deux issues de la Saison 2 (Contamination et Base de Hagental). Percée facile : playlist pensée pour les joueurs découvrant le jeu ou souhaitant une expérience moins intense que le JcJ pur.

: playlist pensée pour les joueurs découvrant le jeu ou souhaitant une expérience moins intense que le JcJ pur. Équipes plus petites : 16 joueurs (8 par équipe) avec 32 bots (16 par équipe). Ce mode comprend trois cartes (Base de Hagental, Contamination et Eastwood).

Bande-annonce de la saison 2 de Battlefield 6 en anglais

Comme toujours, toute progression effectuée lors de cet essai gratuit de Battlefield 6 sera conservée en cas d'achat ultérieur. Pour y accéder, il suffit de télécharger l'expérience free-to-play Battlefield REDSEC sur la plateforme de votre choix (PC, PS5, Xbox Series), en recherchant simplement « Battlefield REDSEC » sur votre boutique de prédilection. Une fois le jeu installé, la section dédiée à l'essai gratuit de Battlefield 6 apparaîtra directement dans le menu principal.

Source : EA