Après un lancement absolument explosif, Battlefield 6 semble depuis s'être pris les pieds dans le tapis et avoir sérieusement perdu de son élan initial. C'est en tout cas ce qu'on a pu constater après le lancement d'une Saison 1 qui avait fait couler beaucoup d'encre, et une Saison 2 récemment sortie quelque peu dans l'indifférence, malgré un important report pour mieux en étoffer le contenu et de gros efforts pour regagner la confiance des joueurs. Si l'on en croit la majorité des retours de ces derniers, un élément particulier continue cependant de manquer à l'appel et entacher l'expérience globale. Les développeurs en ont bien conscience, mais appellent la communauté à la patience dans une récente interview de Phil Girette, producteur du jeu.

Battlefield 6 entend bien rebattre les cartes, mais a besoin de temps

Dès les premières phases de bêta de Battlefield 6, et malgré un succès fulgurant qui a mené à des chiffres de lancement record, une complainte revenait sur pratiquement toutes les lèvres : le jeu a besoin de cartes plus grandes. Avec ses deux premières saisons, le titre en a accueilli de nouvelles, mais dont la taille a sérieusement déçu les joueurs, entre autres griefs par rapport aux changements que celles-ci apportaient par ailleurs sur le dernier titre de la célèbre franchise FPS de DICE.

Alors que d'autres shooters multijoueur ont su mieux capter l'attention des joueurs, comme un certain Arc Raiders, beaucoup ont ainsi délaissé Battlefield 6, en attendant que le studio délivre enfin des cartes dignes de l'ADN de la légendaire licence. Phil Girette, producteur du jeu, a justement réagi sur ce point dans une récente interview auprès de The Gamer. « On voit les retours de la communauté, on les entend haut et fort et on planche sérieusement sur le sujet ».

À noter d'ailleurs que tel serait a priori déjà le cas dans la Saison 2 de Battlefield 6, qui va se dérouler en trois phases, chacune accueillant une nouvelle carte, toutes a priori plus grandes que celles déjà présentes. Après Contaminated, la nouvelle carte récemment sortie, les deux autres arriveront le 17 mars, puis le 14 avril. « Plus de grosses cartes, c'est déjà ce qu'on prévoit avec la Saison 2. Mais on doit s'assurer qu'elles respectent les standards de qualité qu'attendent les joueurs. On travaille évidemment sur encore plus de grandes cartes à l'avenir, mais c'est une activité extrêmement chronophage. Il nous faut donc plus de temps et on invite la communauté de Battlefield 6 à faire preuve de patience », a ainsi déclaré Phil Girette.

