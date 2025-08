Le 31 juillet dernier, Battlefield 6 tenait un événement en grandes pompes pour présenter son mode multijoueur particulièrement attendu. Alors que la première vague de bêta ouverte approche en attendant sa sortie le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, une interview durant l'événement a révélé que le titre disposera d'une fonctionnalité qui a fait couler beaucoup d'encre sur son rival Call of Duty, mais ne s'en servira a priori pas de la même manière. Debriefing avant de partir sur le champ de bataille.

Battlefield 6 matche son skill avec la concurrence, mais à sa manière

En se basant sur nos quelques heures de jeu en avant-première, le multijoueur de Battlefield 6 semble être un retour en grande forme de la mythique franchise FPS d'Electronic Arts et DICE, avec pour participer à l'énorme effort de guerre pas moins de trois studios : Criterion, Motive et Ripple Effect. Cette composante essentielle du titre comptera à sa sortie de nombreux modes de jeu, dont les emblématiques Conquête, Ruée, Percée, mais aussi des modes à huis clos, comme du Match à Mort, et enfin un mode Portail pour permettre à la communauté toutes les folies. Mais notre expérience du multi a été réalisée en petit comité, et il faudra attendre la bêta ouverte pour voir ce que cela donne à plus grande échelle.

À ce propos, CharlieIntel a pu interviewer des représentants de Battlefield 6 s'agissant de l'infrastructure réseau et le système de matchmaking de son multijoueur. On apprend ainsi que celui-ci va tâcher de créer des parties en fonction du ping des joueurs, de leur localisation, de la disponibilité des serveurs... et « une certaine forme de système de recherche basé sur le skill » (SBMM pour les intimes) qui a fait couler beaucoup d'encre sur d'autres FPS multi tels qu'Apex Legends ou Call of Duty.

Pour beaucoup, le SBMM mine en effet l'expérience des parties non classées, tandis que pour d'autres elle offre une certaine compétitivité globale. Un représentant de Battlefield 6 a toutefois voulu se montrer rassurant : « Ces paramètres, dont le SBMM, existent depuis toujours sur Battlefield, et ce N'EST PAS le même système que sur COD. Pas du tout même. C'est simplement une manière d'équilibrer les parties pour tous les niveaux en fonction des modes de jeux dans un seul lobby ». Nous pourrons en juger par nous-mêmes lorsque la bêta s'ouvrira, du 7 au 8 août en accès anticipé, puis du 9 au 10 août, et enfin du 14 au 17 août, et lorsque Battlefield 6 sortira ce 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

