Battlefield 6 continue de se dévoiler, et comme on peut l’imaginer, il ne cesse d’impressionner, notamment grâce à une fonctionnalité très attendue depuis plusieurs années.

On pouvait encore vous en parler hier sur Gameblog : suite aux playtests de Battlefield 6 du vendredi 7 mars, certains petits malins ont fait leaker du gameplay. Et tout semble convaincre les joueurs pour le moment. Entre la destruction des décors, le retour de l’ambiance à la Battlefield 3 et 4, les armes, les cartes, et bien plus encore…

Cerise sur le gâteau : une fonctionnalité très appréciée dans d’autres FPS semble enfin faire son arrivée dans la série.

Battlefield 6 tient la promesse de Battlefield 5

Cela se confirme pour Battlefield 6. Il sera désormais possible de déplacer un coéquipier à la main pour le mettre à l’abri. Une mécanique simple sur le papier, mais qui ouvre des perspectives intéressantes sur le terrain. La fonctionnalité de traîner un coéquipier blessé avait déjà été annoncée pour Battlefield V lors de sa présentation en 2018.

Cependant, dans les faits, cette mécanique n’a jamais vraiment été intégrée dans le jeu final. Elle est restée absente du gameplay de Battlefield V, probablement abandonnée en cours de développement, comme cela arrive parfois dans les productions AAA.

Dans les combats intenses où chaque seconde compte, cette nouveauté pourrait faire toute la différence dans Battlefield 6. En pleine fusillade, un joueur blessé au sol ne sera plus forcément condamné à attendre une réanimation sous les tirs ennemis. Son coéquipier pourra le traîner rapidement vers une zone plus sécurisée, avant de tenter de le soigner. C’est une approche plus réaliste et immersive, inspirée de ce que l’on retrouve parfois dans les simulations militaires, mais rarement dans un FPS grand public.

Un vrai renforcement du jeu en équipe

Avec cette mécanique, Battlefield 6 semble vouloir encourager une meilleure coopération entre joueurs. Il ne suffira plus de courir dans tous les sens pour accumuler les frags : les réflexes de soutien, de protection et de coordination deviendront encore plus importants. Ce type d’option vient enrichir le gameplay sans pour autant complexifier inutilement l’expérience. Un bon équilibre entre accessibilité et profondeur tactique, ce que beaucoup de joueurs attendent d’un nouvel opus Battlefield.

