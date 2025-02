Battlefield 6 refait parler de lui et cette fois c'est pour parler de sa sortie. On sait enfin quand le jeu est prévu et ça arrive plus vite que ce que l'on aurait pu croire.

Le prochain Battlefield st sur toutes les lèvres en ce moment et pour cause, le jeu s’est montré officiellement il y a peu. De premières images de gameplay furtives, mais particulièrement rassurantes, servies avec tout un tas de promesses. DICE est épaulé par plusieurs autres studios comme Motive ou encore Criterion, sous le drapeau des Battlefield Studios, pour développer ensemble « le jeu le plus ambitieux et le plus grand de la franchise ». Pas de plans sur la comète cette fois, si ces adjectifs sont utilisés c’est surtout parce que les développeurs travaillent sur plusieurs pans solo et multijoueurs. De plus, ils font appel à leurs fans pour les aider à le concevoir, à la manière d’un early access en quelque sorte, avec l’initiative Battlefield Labs.

On a enfin une fenêtre de sortie pour Battlefield 6, on la pensait plus éloignée

Comme l’a indiqué DICE durant une récente prise de parole pour nous parler de l’avenir du jeu, celui que l’on appellera pour le moment Battlefield 6 (pour suivre la numérotation avant BF 2042) est en version pre-alpha. Jouable donc, mais toujours en développement intensif. Il avancera désormais de concert avec les retours des joueurs qui aideront alors les studios à orienter leurs améliorations. La question se pose alors, avec un tel chantier en cours, quand sortira le jeu ? On a justement eu une réponse.

Ce n’est pas une déclaration directe à proprement parler, mais une mention dans le dernier rapport fiscal d’EA. L’éditeur résume les derniers évènements et nous donne au passage une fenêtre de sortie : « EA a dévoilé Battlefield Labs, une nouvelle initiative permettant des tests et des innovations pilotés par les joueurs avant la sortie de la franchise prévue pour l'exercice fiscal 2026. » peut-on lire. Batlefield 6 sortira donc avant avril 2026 si l’on en croit ce que rapporte EA, puisque l'année fiscale se termine au 31 mars 2026. Pour le coup, vu l'ampleur du chantier, on aurait vu ça plus éloigné. Visiblement, le jeu est bien avancé, plus qu'attendu en tout cas.

Un jeu très ambitieux avec solo, multi et peut-être des surprises

Ce n’est pas si loin que ça finalement et ça laisse encore pas mal de temps au jeu pour se peaufiner. EA nous a promis un retour aux sources avec une époque moderne et une ambiance proche de Battlefield 3 & 4. Un mode solo complet est en développement en parallèle au mode multijoueur. Visiblement, il se dit que le Battlefield Portal, mode permettant à la communauté de créer ses propres expériences, serait de retour lui aussi et qu’un battle royale gratuit serait aussi prévu. On attendra évidemment d’en voir davantage avant de crier victoire. Nul doute que le jeu passera une tête lors des gros événements de l’année comme le Summer Game Fest ou les Game Awards certainement.

Source : EA rapport financier