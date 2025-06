Electronic Arts prépare activement sa grosse annonce de l'été concernant un certain « Battlefield 6 ». Après les phases de playtest privées, nous devrions prochainement voir le nouvel opus se dévoiler au grand public. D'ici-là, les seules informations qui font surface proviennent de leaks. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore... De nouveaux détails se font connaître et ils devraient beaucoup plaire !

Un retour aux sources qui se confirme pour Battlefield 6

Après un BF 2042 en demi-teinte pour les fans, Battlefield 6 pourrait enfin être la bouffée d'air frais qu'ils attendaient ! Les dernières fuites autour du jeu laissent présager des éléments qui ont de fortes chances de satisfaire les joueuses et joueurs. C'est encore le cas avec celui qui vient de sortir !

Un internaute du nom d'AppleBox a partagé ce week-end plusieurs images de Battlefield 6 issues de l'expérience BF Labs. Depuis supprimées pour cause de droit d'auteur, le texte du post est toujours accessible, lui. Ainsi, on comprend que ce nouvel opus prévoirait un véritable retour aux sources avec ses factions :

Plus que les noms de factions (« United Albion », « Coyote Squad » et « The Desert Locusts »), les images donnaient un aperçu des soldats de Battlefield 6. Fini les opérateurs en costumes flashy, le retour aux tenues militaires classiques sans extravagance pour un rendu plus réaliste et authentique. Ainsi, les fans de la première heure devrait retrouver une esthétique plus proche de ce qu'ils ont connu dans les anciens opus.

C'est d'ailleurs ce que lassait supposer un leak vidéo paru la semaine dernière. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, il faut rappeler que le jeu est encore en phase de pré-alpha. Dès lors, l'habillage de Battlefield 6 peut largement évoluer. Sans oublier non plus qu'il n'est pas à l'abris de collaborations de toutes sortes, comme celle qui vient d'être lancée dans BF 2042 avec Mass Effect. Malgré tout, ces récents échos laissent entrevoir un revirement vers l'ADN initiale de la saga, ce n'est pas pour déplaire aux fans.