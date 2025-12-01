Battlefield 6 est accessible gratuitement depuis une semaine et l’offre touche déjà à sa fin. Il ne reste plus que quelques jours pour tester le jeu sans payer

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui hésitaient encore à essayer Battlefield 6. Le jeu est actuellement jouable gratuitement pour tout le monde, sans condition, et l’offre touche bientôt à sa fin. Il reste en effet accessible jusqu’au 2 décembre à 13 h. Après cette date, l’essai sera définitivement fermé.

Battlefield 6 jouable gratuitement pendant encore un peu de temps

Cette semaine d’accès gratuit a commencé le 25 novembre à midi et passe par Battlefield REDSEC, la version free to play qui sert de porte d’entrée. Il suffit de l’installer pour accéder à l’ensemble du contenu prévu pour l’essai. Pas d’engagement, pas de restriction. Et surtout, toute la progression est conservée si vous décidez d’acheter Battlefield 6 plus tard. C’est simple et très pratique pour se faire un avis sans pression.

L’essai de Battlefield 6 permet de tester trois playlists sur trois cartes, dont Eastwood et Blackwell Fields, ajoutées avec la Saison 1. Un très bon moyen de voir comment le jeu a évolué depuis son lancement. Si vous êtes débutant ou que vous voulez vous remettre doucement dans le bain, Initiation Breakthrough est parfait. Ce mode oppose Attaquants et Défenseurs sur Siege of Cairo, dans des matchs à 48 joueurs accompagnés de Bots.

On avance de secteur en secteur, on défend les points importants et on apprend rapidement à gérer les capacités de sa Classe, ses gadgets et ses armes. C’est un terrain d’entraînement idéal avant de passer à des affrontements plus intenses de Battlefield 6.

Deux modes nerveux pour jouer sans prise de tête

L’événement Battlefield 6 propose aussi deux formats plus compacts. Team Deathmatch, d’abord, qui va droit au but. On joue, on élimine, on respire et on recommence. Parfait pour ceux qui aiment l’action immédiate. Sabotage, ensuite, change un peu les habitudes. Ce mode introduit avec la mise à jour California Resistance demande de faire exploser ou de protéger des cargaisons. Chaque équipe joue les deux rôles. Le rythme est rapide, les explosifs fusent et chaque duel peut retourner la partie. C’est une excellente manière de découvrir les mécaniques de Battlefield 6 dans un cadre plus nerveux.

Pour ceux qui veulent tout tester avant la fin de l’essai, l’événement inclut aussi Conquest, Breakthrough et Escalation. Conquest reste un incontournable. Deux équipes se disputent des objectifs sur une carte immense. Plus vous contrôlez de points, plus l’adversaire perd des tickets. C’est stratégique, spectaculaire et toujours aussi plaisant.

Escalation propose un rythme différent. Ici, on capture des territoires en contrôlant la majorité de leurs points. La partie s’emballe vite grâce aux véhicules qui montent en puissance au fil des manches. On commence léger, on termine en tank ou en hélicoptère. Ça crée des matchs très dynamiques qui changent d’intensité en permanence. Comme toujours dans ces grands modes de Battlefield 6, rester en escouade et se concentrer sur les objectifs fait toute la différence. Une bonne coordination peut retourner une situation compliquée en quelques secondes.

Source : EA