Très bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de tester Battlefield 6 mais qui hésitent encore à l’acheter. Le jeu devient gratuit pour tout le monde pendant une durée limitée.

Battlefield 6 revient sur le devant de la scène avec un événement parfait pour ceux qui hésitent encore à se lancer. Dès ce jour, le 25 novembre à midi, le jeu ouvre gratuitement ses portes pendant une semaine complète. Il suffit d’installer Battlefield REDSEC, l’expérience free-to-play, pour accéder à tout le contenu de l’essai. C’est simple, rapide et sans engagement.

Battlefield 6 gratuit pour tout le monde

L’événement Battlefield 6 permet de tester trois playlists sur trois cartes, dont Eastwood et Blackwell Fields, deux nouveautés de la Saison 1. Et bonne nouvelle, toute la progression est conservée. Autrement dit, tout ce que tu débloques dans REDSEC ou pendant l’essai sera automatiquement transféré vers le jeu complet si vous décidez de l’acheter. Si vous jouez déjà à Battlefield 6, c’est le moment idéal pour embarquer vos amis pendant le long week-end.

Pour commencer, l’essai propose Initiation Breakthrough. C’est un mode pensé pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour ceux qui veulent se remettre dans le bain sans pression. L’action se déroule sur Siege of Cairo dans une partie à 48 joueurs et Bots. Une équipe attaque, l’autre défend. Le principe est simple. Les Attaquants progressent de secteur en secteur. Les Défenseurs tentent de les arrêter avant qu’ils ne capturent tout.

Chaque objectif se capture en restant dans sa zone. Une jauge se remplit et, une fois pleine, le point change d’équipe. Le système est facile à comprendre et très efficace pour apprendre les bases. On y découvre ses capacités de Classe, ses Gadgets et le comportement de ses armes en situation réelle. C’est un mode idéal pour s’échauffer avant les affrontements plus intenses de Battlefield 6.

Les modes tactiques pour les amateurs d’action rapide

L’essai de Battlefield 6 inclut aussi deux modes plus compacts et très accessibles. Team Deathmatch, d’un côté, revient à l’essentiel. On se déplace, on élimine, on respire un peu et on recommence. C’est simple, nerveux et terriblement efficace.

Sabotage, de l’autre côté, bouscule un peu les habitudes. Introduit avec la mise à jour California Resistance, ce mode oppose deux équipes autour de cargaisons explosives. Les Attaquants tentent de les détruire. Les Défenseurs font tout pour les protéger. Le match se joue en deux manches afin que chacun puisse essayer les deux rôles. Et ici, les explosifs deviennent les meilleurs amis du joueur. C4, roquettes, grenades, tout est bon pour faire le plus de dégâts possible. Du grand Battlefield 6.

Dans ces formats, rester en vie est presque aussi important que frapper fort. Relever un coéquipier peut sauver un échange. Avancer en groupe permet d’éviter les surprises. Et l’utilisation intelligente des Gadgets peut totalement renverser la situation.

Le cœur de Battlefield, c’est l’All-Out Warfare

Pour ceux qui veulent vivre Battlefield 6 dans toute sa démesure, l’essai offre aussi Conquest, Escalation et Breakthrough en version complète. Conquest reste le mode emblématique. Deux équipes capturent des objectifs répartis sur une grande carte. Plus on contrôle de points, plus l’équipe adverse perd des tickets. C’est un mode stratégique, mais aussi très spectaculaire.

Escalation fonctionne différemment, mais conserve l’esprit Battlefield 6. Ici, il n’y a plus de tickets. L’objectif est de prendre des territoires en capturant la majorité de leurs points. La première équipe qui en sécurise trois gagne. La partie devient de plus en plus chaotique à mesure que de nouveaux véhicules apparaissent. On commence en quad. On finit parfois en tank ou en hélicoptère. Le rythme est intense et évolue tout au long du match.

Dans ces grands modes, la clé est simple. Rester en escouade, communiquer et viser les objectifs avant les éliminations inutiles. La carte est vaste et les combats peuvent partir dans tous les sens. Contrôler les zones importantes entre les points, couper les routes d’approche et utiliser les véhicules au bon moment permet souvent de renverser une situation compliquée.

Pour accompagner la sortie de California Resistance, les joueurs peuvent récupérer gratuitement le pack d’arme Lethal Force pour le M2010 ESR. Il suffit de se connecter à REDSEC avant le 30 novembre, puis d’aller dans l’Inbox via l’icône EA du menu principal. L’arme est parfaite pour les longues distances, que ce soit en Battle Royale ou en Conquest.

Source : EA