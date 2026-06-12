Comme il le dit fièrement sur son site officiel, Battlefield 6 est le FPS le plus vendu de 2025. A sa sortie, le jeu a explosé les records d'affluence, du jamais vu pour la licence. Sur Steam, plus de 700 000 joueurs se sont rués sur ses serveurs et si désormais il a forcément perdu bon nombre d'entre eux, il continue de cartonner avec une solide base de joueurs. À l'occasion du lancement de la seconde phase de sa saison 3, le jeu s'offre même une semaine de jeu gratuit pour tous, l'occasion de tester une partie du contenu dans les meilleures conditions.

BF6 propose un essai gratuit pour une durée limitée

Battlefield 6 est gratuit jusqu'au 16 juin 2026 12h00 et propose aux joueurs de tester une partie de ses modes et quelques cartes pour se faire une idée de ce qu'il a dans le ventre. Vous pourrez ainsi profiter des différentes classes du jeu, commencer à débloquer votre équipement et vos armes en jouant à une sélection de modes et de cartes. Pour cette période de jeu gratuit, Battlefield 6 vous propose d'essayer les modes Conquête, Percée, Expansion, Anéantissement et Percée Facile, sur les cartes suivantes :

Train Vers Golmud : remake de la carte iconique de Battlefield 4, la plus grande du jeu à ce jour. Elle mélange verticalité, petite localité et grande plaine où les véhicules s'affrontent souvent.

: remake de la carte iconique de Battlefield 4, la plus grande du jeu à ce jour. Elle mélange verticalité, petite localité et grande plaine où les véhicules s'affrontent souvent. Bazar du Caire : remake de la célèbre carte de Battlefield 3 ici transposé au Caire. Une carte très urbaine, qui fait la part belle aux combats de proximité et à la destruction, une vraie réussite.

: remake de la célèbre carte de Battlefield 3 ici transposé au Caire. Une carte très urbaine, qui fait la part belle aux combats de proximité et à la destruction, une vraie réussite. Eastwood : l'une des nouvelles cartes de ce Battlefield 6 qui nous emmène dans une banlieue chic de Californie. Belles maisons, terrain de golf, piscine… un champ de bataille urbain qui compense son manque de verticalité par beaucoup d'habitations pour apporter du relief.

: l'une des nouvelles cartes de ce Battlefield 6 qui nous emmène dans une banlieue chic de Californie. Belles maisons, terrain de golf, piscine… un champ de bataille urbain qui compense son manque de verticalité par beaucoup d'habitations pour apporter du relief. Contamination : une carte inédite là aussi qui vous plonge à flanc de montagne, où reposent plusieurs bâtiments militaires de pointe, certains creusés à même la roche. Une carte bien conçue qui offre plusieurs opportunités d'approche et sait diversifier les affrontements.

Pour profiter de Battlefield 6 gratuitement, c'est simple. Il suffit de télécharger Battlefield 6 Redsec, le battle royale free-to-play, sur PS5, Xbox Series ou PC. L'application vous donnera accès à l'essai gratuit de BF6 depuis son menu principal. Il n'y a pas de condition particulière requise pour profiter de cet essai gratuit. Toute l'avancée débloquée durant cette période de gratuité pourra être conservée en cas d'achat définitif du jeu, et sera bien entendu répercutée sur Redsec et inversement si vous êtes déjà un joueur du mode Battle Royale. Pour rappel, Battlefield 6 ne sera gratuit que jusqu'au 16 juin 12h00, passé ce délai, il faudra forcément passer à la caisse pour continuer d'en profiter et découvrir le jeu dans son ensemble.