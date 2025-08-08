Depuis hier, le multijoueur de Battlefield 6 est pour rappel accessible en accès anticipé pour celles et ceux ayant précommandé le jeu dans sa version « Phantom » ou obtenu un code par d'autres biais, avant la première vague de la bêta ouverte qui se tiendra du 9 au 10 août 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series. Et même si tout le monde n'est pas encore en mesure de rejoindre le champ de bataille, le FPS phare d'Electronic Arts affiche déjà des chiffres impressionnants.

Un lancement anticipé des hostilités déjà explosif pour Battlefield 6

Après des années de rumeurs à son sujet et une certaine méfiance de la part des fans de la franchise depuis l'échec de Battlefield 2042, Battlefield 6 avait la lourde tâche de se racheter auprès de sa communauté. Pour cette mission particulièrement délicate, DICE a reçu le soutien de pas moins de trois autres studios sous la férule d'Electronic Arts : Criterion, Ripple Effect et Motive. En attendant sa sortie prévue le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, il devait toutefois passer un baptême du feu crucial : une phase de bêta pour que les joueurs essaient son multijoueur.

Cela passe d'abord par une phase d'accès anticipé, avant d'ouvrir complètement les vannes demain. Et force est de constater que les troupes ont déjà répondu massivement présent à l'appel aux armes de Battlefield 6. C'est en tout cas ce que l'on peut constater rien qu'en se basant sur le pic de joueurs s'étant connectés sur l'early access de la bêta via SteamDB. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce pic s'élève à plus de 330 000 utilisateurs connectés simultanément. Il décroche ainsi la quatrième place des jeux les plus joués ces dernières 24 heures sur la plateforme de Valve, et la 39ème place des jeux les plus joués de toute l'histoire de Steam.

Call of Duty dominé sur Twitch

Des records explosifs qui se retranscrivent également sur Twitch. Au lancement de la bêta fermée Battlefield 6 cumulait à lui seul pas moins de 850 000 vues en seulement quelques heures. Cela en fait non seulement le jeu de la licence le plus regardé à ce jour (alors qu’il n’est même pas sorti), mais il bat également sans effort les records de tous les jeux Call of Duty, à l’exception du battle royale Warzone. A titre de comparaison, voici les chiffres de son concurrent :

Call of Duty: Modern Warfare 3 – 444 866

Call of Duty: Black Ops 6 – 481 586

Call of Duty: Black Ops Cold War – 705 050

Call of Duty: Modern Warfare 2 – 751 937

Battlefield 6 – 844 723

Call of Duty: Warzone – 1 613 626



Pour rappel, la bêta ouverte de Battlefield 6 ne sera accessible qu'à partir de ce week-end. Toute porte donc à croire que ces chiffres déjà très encourageants risquent encore de gonfler. Et il ne s'agit là que des données de Steam. Gageons que les consoles PS5 et Xbox Series ont également vu s'enrôler de nombreux soldats désireux de tester la nouvelle mouture de cette franchise phare du genre FPS. Une victoire totale pour Electronic Arts et ses studios ? Nous n'en aurons la complète certitude qu'à la sortie de Battlefield 6 ce 10 octobre.

Source : SteamDB