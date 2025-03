Le premier essai gratuit de Battlefield 6 a normalement eu lieu ce vendredi 7 mars 2025. Pendant deux heures, des chanceuses et chanceux ont pu approcher le futur épisode grâce au BF Labs. Un programme qui a été restauré afin que DICE puisse développer le jeu avec les retours des joueuses et joueurs. Grâce à ce système, les défauts et améliorations seront remontés dans la foulée de ces tests fermés, et permettra ainsi de réaliser le plus d'ajustements possibles avant la sortie qui aura lieu avant avril 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Battlefield 6 veut retenir seulement le meilleur de la licence

Avec BF 2042, les joueuses et joueurs ont pris une sacrée claque, mais pas dans le bon sens. Alors que Battlefield V avait fait avancer la licence dans la bonne direction, 2042 a raté presque l'intégralité de ce qu'il a entrepris. Résultat, cet épisode a été un flop et DICE, ainsi que les fans, ont accusé le coup. Certes, le studio est revenu en arrière au fil des mois, mais il était déjà beaucoup trop tard. Avec le Battlefield Labs, DICE et les autres studios en charge de BF6 ne devraient pas reproduire les mêmes erreurs et la première mise à jour officielle sur le développement est rassurante.

Dans un long tweet, le studio a expliqué vouloir « affiner les meilleurs éléments des titres précédents, les moderniser et faire en sorte qu'ils soient amusants et gratifiants, en trouvant le bon équilibre entre des contrôles intuitifs et des combats dynamiques ». Pour Battlefield 6, DICE dit vouloir réduire le temps d'apparition des balles à l'écran après avoir appuyé sur la détente, dans l'optique de rendre les tirs plus réactifs. Toujours dans le but d'avoir une réactivité optimale, les développeurs travaillent sur des optimisations du tick rate à 60hz, afin que le serveur procède plus fréquemment à une mise à jour des positions et actions réalisées par les joueuses et joueurs.

Le retour des mécaniques de BF5

Dans les détails importants qu'il faut retenir sur ce Battlefield 6, DICE déclare avoir retouché le système de recul pour des sensations « uniques » en fonction de l'arme. « Avec les améliorations apportées au recul de l'arme, aux secousses de la caméra et aux réglages du tir, la direction du recul de chaque tir correspond désormais à l'angle de jeu ». Plus le maniement de l'arme par le joueur est maitrisé, plus celle-ci se stabilise d'un point de vue visuel, ce qui donne l'impression d'un contrôle parfait.

Enfin, les fans de Battlefield 5 vont être ravis d'apprendre que des fonctionnalités ont été réintroduites. Vous pourrez à nouveau faire une roulade après un atterrissage, une glissade ou encore courir pendant que votre personnage est accroupi. « Nous avons ajouté des indicateurs visuels pour qu'il soit plus facile de comprendre quand des mouvements tels que le saut ou l'inclinaison sont possibles ». Bien que ce ne soit que le début, Battlefield 6 vend déjà du rêve aux joueuses et joueurs déçus de BF 2042.

Source : compte X officiel BF.