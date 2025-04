Battlefield 6 veut continuer de prouver petit à petit qu'il veut éviter les erreurs du passé qui a conduit à l'accident BF 2042, en particulier en prenant en compte le retour de la communauté. Et c'est d'ailleurs à cet effet que le BF Labs a été lancé. Un programme qui permet à des joueuses et joueurs sélectionnés de tester déjà le jeu, de faire part de leurs retours, afin qu'EA puisse partager les avancées sur des points précis comme le gameplay, la destruction, le système de classes etc.

Opération destruction massive, mais en finesse, pour Battlefield 6

Les playtests de Battlefield 6 sont en cours et les leaks sont légion malgré les restrictions imposées par Electronic Arts. Au moins, ça permet à celles et ceux qui n'ont pas été choisis de découvrir au fur et à mesure une partie des nouveautés de cet épisode. Pour reprendre un peu plus le contrôle sur la situation, EA a publié une nouvelle note de blog à propos de la destruction. L'un des meilleurs éléments de la licence qui fait toute sa force. Et là dessus, Battlefield 6 et ce sont les fans de Bad Company qui vont être contents.

« Nous voulons faire de la destruction une partie intégrante de votre expérience afin de créer un environnement intuitif, amusant et gratifiant, où vous vous sentirez capable de dominer le champ de bataille à votre façon » fait savoir l'éditeur. Plutôt que de prendre exemple sur le décevant Battlefield 2042, BF6 fait davantage penser à l'un des meilleurs opus, Bad Company 2, avec des décors bien plus destructibles qui peuvent réellement influer sur le cours de la partie. Ce qui va clairement plaire aux fans déçus.

En effet dans Battlefield 6, la destruction s'annonce totale, mais surtout évolutive et plus précise. « Lorsqu'un mur a été fragilisé par une explosion, vous pourrez tirer à travers. Notez que de petits impacts (comme des balles) contribuent également à sa destruction. [...] Différentes surfaces se dégradent désormais visuellement avant d'être détruites par des dégâts persistants de surface. Les bâtiments se décomposent pendant leur destruction, en laissant leur centre exposé alors que les parties détruites créent des gravats et des débris sur le sol ».

Un vrai champ de bataille pour BF6

Pour mieux démontrer les progrès réalisés par Battlefield 6 au niveau de la destruction, la vidéo ci-dessus a été publié. « Voici ci-dessus un exemple de pré-alpha qui montre la destruction d'un mur permettant de traverser rapidement un bâtiment, sans avoir à le contourner en courant ou emprunter les escaliers ». En sachant que les nombreux gravats que vous voyez après l'assaut n'ont pas vocation à disparaitre. Au contraire, ils resteront afin d'offrir plus de protections pour le joueur et son escouade.

De plus, EA a expliqué se concentrer sur plusieurs points pour améliorer la destruction dans Battlefield 6. Cela passe notamment par une compréhension de ce qui peut être détruit ou non, et de quel type d'arme est nécessaire pour venir à bout d'un matériau spécifique. À ce titre, le sound design sera plus important que jamais. « Grâce à l'ajout d'effets visuels audio, vous pourrez non seulement voir, mais aussi entendre si vos attaques sont efficaces ».

À l'heure où l'on parle, les développeurs cherchent à « équilibrer l'écosystème des dégâts via la puissance de feu et la destruction », et travaillent aussi sur l'importance de la destruction en termes de tactique de jeu régie par la création de nouveaux chemins ou environnements. Avec le retour des classes basiques ou encore de la destruction, Battlefield 6 semble prêt à revenir sur le devant de la scène, mais encore faut-il que le résultat final soit à la hauteur.

Source : Electronic Arts.