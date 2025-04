Et si Battlefield 6 se préparait à lancer son propre service d’abonnement ? D’après des infos dénichées par des dataminers, EA travaillerait sur une offre baptisée Battlefield Pro. Ce service proposerait toute une série d’avantages réservés aux abonnés. Le retour d’un Battlefield Premium, version 2025 ? C’est bien possible. Cela fait grincer des dents.

Battlefield 6 commence à faire stresser les joueurs

Le concept semble clair pour Battlefield 6 : offrir aux abonnés des bonus exclusifs. Comme des accélérations de progression et du contenu spécial. On évoque notamment l’accès complet au Battle Pass, des cosmétiques débloqués immédiatement, un boost d’XP permanent pour monter plus vite en niveaux, et même la possibilité d’héberger un serveur persistant via le mode Battlefield Portal.

À cela s’ajouteraient des défis inédits, un "chemin bonus" débloquant du contenu supplémentaire au fil des saisons, et même une étrange "radio Battlefield Pro" dont on ignore encore la nature exacte. S’agira-t-il d’une bande-son exclusive ? D’une expérience audio immersive ? Le mystère reste entier pour Battlefield 6.

Une stratégie en phase avec l’évolution de la franchise

Depuis plusieurs mois, la franchise Battlefield montre clairement son envie de se réinventer. À l’image des jeux-service actuels, EA semble vouloir transformer son écosystème en y injectant de la régularité, du contenu saisonnier et de la personnalisation poussée.

Un abonnement premium comme celui-ci aurait donc parfaitement sa place, d’autant plus que les rumeurs autour d’un battle royale free-to-play dans l’univers Battlefield gagnent en crédibilité. Ce modèle rappellerait celui adopté par des titres comme Call of Duty: Warzone ou Fortnite, où l’abonnement devient une passerelle vers des avantages exclusifs.

Ce qui attire particulièrement l’attention, c’est la mention d’un serveur persistant pour Battlefield 6. Les joueurs vétérans se souviennent de l’époque des serveurs personnalisés, véritable pilier communautaire dans les anciens opus. La possibilité de créer un espace de jeu sur mesure, avec ses propres règles, pourrait séduire les fans les plus investis. Reste à voir si cette fonctionnalité sera réellement implémentée et à quel coût. Ce qui est certain c'est que ça divise clairement déja les joueurs