Battlefield 6 refait parler de lui, cette fois non pas à cause d’un leak, mais via une déclaration officielle qui risque d’attrister certains fans… et d’en décevoir beaucoup d’autres.

Les fans de Battlefield attendaient le grand retour du mode solo pour Battlefield 6. Après un épisode 2042 sans campagne, beaucoup espéraient revivre une aventure narrative forte, comme dans les meilleurs volets de la série. Mais selon de nouvelles révélations, cette campagne serait bien plus courte que prévu. Et surtout, elle serait en difficulté.

Un retour solo très attendu… mais compromis pour Battlefield 6

Cela fait plus de sept ans que Battlefield n’a pas proposé de vrai mode histoire. Le dernier en date, Battlefield 5, remonte à 2018. Depuis, les joueurs réclament à cor et à cri une expérience solo digne de ce nom. L’arrivée de Battlefield 6 devait enfin combler ce vide. Du moins, en théorie.

Car d’après un rapport récent, le mode solo serait non seulement court, environ six heures, mais il pourrait encore être raccourci. Pire : il ne serait pas prêt à temps pour la sortie du jeu. Un développeur cité dans l’article d’Ars Technica explique que la campagne est la partie « la plus en retard du projet ». Si rien ne change rapidement, certaines portions pourraient être supprimées, ou reportées via une mise à jour post-lancement.

Une campagne ambitieuse… sur le papier

C’est EA Motive qui est en charge de cette campagne de Battlefield 6, avec le soutien de Criterion et DICE. L’objectif ? Proposer une aventure intense, cinématographique, et digne des standards de la série. Pourtant, malgré ces renforts, le projet semble rencontrer de nombreux obstacles. Les développeurs évoquent des divergences créatives, des retards techniques, et un manque de clarté sur ce que doit vraiment offrir le solo.

Ce constat est d’autant plus frustrant que Battlefield 6 est présenté comme un épisode majeur. EA espère atteindre plus de 100 millions de joueurs grâce à un mode battle royale gratuit. Mais le mode histoire, lui, paraît relégué au second plan.

Une campagne sacrifiée au profit du multijoueur ?

Dans un contexte où les FPS misent tout sur le multijoueur et les expériences live, le solo devient souvent une option, voire un luxe. C’est exactement ce que semblent vivre les équipes de Battlefield 6. Tandis que le multijoueur avance à bon rythme, la campagne reste fragile. À tel point qu’EA envisagerait de couper certains chapitres pour respecter le calendrier de sortie.

Cela risque de décevoir les joueurs attachés à l’aspect narratif de la franchise. Et ce, d’autant plus qu’on attendait une campagne longue, riche, et spectaculaire. Le chiffre de six heures paraît bien faible au regard des ambitions initiales.

Source : Ars Technica