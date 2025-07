C’est assurément l’un des plus gros morceaux à venir, Battlefield 6 fait tout exploser avant même sa sortie, et les joueurs sont aux aguets. Qu’on se le dise, la franchise revient de loin après la sortie catastrophique de Battlefield 2042 et sa refonte de longue haleine. Mais ce qu’EA et DICE nous avaient promis semble être vrai : un retour aux sources tant en termes d’ambiance que de gameplay. C’est en tout cas ce que nous vendent les premières bandes-annonces du jeu et les quelques leaks de gameplay que l’on a pu voir ces derniers mois. L’excitation est à son comble et ce soir, le jeu va enfin nous dévoiler du gameplay tout ce qu’il y a de plus officiel. On s’attend aussi à une annonce de taille concernant la date de sortie, puisque EA a eu la maladresse de la leaker, toutes les rumeurs semblent donc se confirmer.

Avec les derniers leaks, on nous apprenait que Battlefield 6 devait sortir pour le 10 octobre prochain avec une bêta ouverte courant du mois prochain ou d’ici la rentrée de septembre. Il semblerait que ce soit vrai, en tout cas pour la date de sortie, puisque c’est EA lui-même qui a leaké l’information en publiant un post sur X un peu trop tôt. On suppose que le service de communication de Battlefield 6 devait préparer ses annonces en avance puisque le post a été publié plus tôt que prévu et rapidement supprimé. Mais comme internet n’oublie pas, un screenshot a été sauvegardé.

Il est en tout cas confirmé, par EA donc, que Battlefield 6 sortira le 10 octobre prochain sur consoles et PC. Quant à la date de la bêta, il faudra encore attendre pour en avoir la confirmation, rien n’a filtré à ce sujet.

Battlefield 6 va donc mettre le paquet cette année et s’apprête à tenir tête à son adversaire de toujours : Call of Duty. Call of Duty Black Ops 7 sortira lui aussi en fin d’année, comme à son habitude, bien que l’on ne sache pas encore quand exactement. Un combat de titans s'annonce entre les deux FPS qui proposeront chacun deux expériences différentes comme souvent. Mais ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas eu le droit à un tel face à face. Alors que COD Black Ops 7 se montrera assurément à la Gamescom, Battlefield 6 lui nous dévoilera ce qu’il a dans le ventre dès ce soir pour la présentation de son multi.

Source : EA qui a leak sur X.com