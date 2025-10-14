Sorti il y a seulement trois jours, Battlefield 6 a enregistré d'impressionnants chiffres d'audience, dont un pic de près de 750 000 joueurs sur Steam, le plaçant à la 14ème place des plus gros pics de l'histoire de la plateforme de Valve. Ce lancement explosif n'a cependant pas été sans heurts, avec divers bugs rapportés par la communauté. Désireux de rester sur une si bonne lancée, Electronic Arts et Battlefield Studios n'ont cependant pas traîné pour se pencher activement sur la question.

Surveillance constante pour maintenant la bonne lancée de Battlefield 6

De prime abord, il semblerait que Battlefield 6 a largement comblé les attentes d'Electronic Arts et des trois studios travaillant dessus, avec des chiffres très encourageants. La communauté semble en tout cas être réceptive à ce retour en force de la licence après l'erreur de parcours Battlefield 2042. Tout n'est cependant pas encore parfait. Dès le lancement du jeu, plusieurs joueurs ont rapporté divers problèmes, comme des récompenses en jeu manquantes ou des éléments absents lors de l'installation. Autant de soucis que les développeurs ont cependant corrigé très rapidement via une mise à jour d'urgence.

Et la surveillance des développeurs de Battlefield 6 ne s'arrête pas là, alors qu'une autre mise à jour corrective est d'ores et déjà en route. Celle-ci devrait principalement cibler le mode Percée, dans lequel le nombre de joueurs voulu n'est pas toujours constant. Cela a été signalé via le compte X.com Battlefield Comms, dans lequel les développeurs indiquent qu'ils veulent « créer la meilleure expérience possible sur ce mode », et de manière générale sur le jeu.

À ce titre, le même compte indique que d'autres correctifs sont à l'étude pour Battlefield 6, dont un relatif à un bug faisant que le mouvement d'un saut peut ne pas fonctionner comme prévu en fonction de l'arme équipée, comme par exemple un couteau. Une telle attention envers le jeu s'avère en tout cas rassurante pour les joueurs. Westie, un YouTubeur spécialisé dans les FPS multijoueur, a notamment salué le travail des développeurs. « 48 heures après le lancement, ils corrigent déjà Battlefield 6. Incroyable boulot de la part des développeurs ! ».

Sources : Westie, Battlefield Comms sur X.com