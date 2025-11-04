En fin de semaine dernière, Battlefield 6 a accueilli sa toute première Saison, impliquant notamment le déploiement de deux nouvelles cartes, mais également de REDSEC, son mode Battle Royale free-to-play directement intégré au jeu. Pour marquer ce double événement, Electronic Arts et Battlefield Studios ont mis en place une campagne pour arranguer les foules avec des contenus gratuits à gagner. Cette campagne se termine cependant très bientôt. Voici donc une piqûre de rappel si vous souhaitez en profiter avant la fin du temps imparti.

Rappel de la campagne de séduction gratuite pour le lancement du Battle Royale de Battlefield 6

Bien que le lancement de REDSEC sur Battlefield 6 n'ait visiblement pas eu le résultat escompté, avec des retours globalement négatifs à l'égard de ce « Battle Royale à la sauce BF », il est malgré tout possible de récupérer sans même avoir à y jouer divers contenus gratuits exclusifs en lien avec ce nouvel ajout de la Saison 1 du titre. Cela se passe sur Twitch via une campagne de Drops dédiée, lancée le 28 octobre 2025, et qui se termine demain, le 5 novembre 2025, à 08h59 chez nous.

Vous connaissez donc la musique : il faut dans ce cas regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments en jeu, en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Battlefield 6 et votre compte Twitch. En l'occurrence, les Twitch Drops offerts comme les contenus à récupérer en jeu ont trait à des apparences supplémentaires pour une catégorie de véhicule, une classe et un pack d'arme, ainsi qu'un autocollant de véhicule. Voici donc les modalités pour récupérer tout cela.

Les contenus gratuits en lien avec REDSEC et comment les récupérer avant la fin du temps imparti

Rendez-vous sur une chaîne participante en live dans la catégorie Battlefield 6, reconnaissable par la mention [DROPS] dans le titre du stream ;

A utocollant de véhicule Hitchhiking : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense ;

: regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense ; A pparence Marauder pour les véhicules CV90 : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense ;

: regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense ; P ack d’arme P18 Highland Hunter : regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense ;

: regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense ; Tenue de soldat de l'OTAN exclusive No Mercy : regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense.

Vous avez pour rappel jusqu'au 4 novembre 2025 à 08h59 chez nous pour récupérer ces contenus gratuits dans Battlefield 6. Passé cette date, impossible de récupérer ces bonus. Une fois suffisamment de temps passé sur un stream partenaire, les récompenses en lien avec le temps de visionnage vous attendront en jeu sur la plateforme de votre choix.

Source : Twitch