Alors que la seconde et a priori idernière vague de la bêta ouverte de Battlefield 6 bat son plein, une tonne de contenus gratuits sont actuellement offerts.

C'est peut-être la dernière occasion de jouer à Battlefield 6 avant sa sortie prévue le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme la première, la seconde vague de sa bêta ouverte permet en parallèle aux intéressés de récupérer plusieurs contenus gratuits, en y jouant ou en-dehors. On vous briefe quant à la marche à suivre pour profiter de l'opération.

Opération contenus gratuits pour accompagner la fin de la bêta ouverte de Battlefield 6

Si vous n'avez pas encore eu le temps de profiter de la bêta ouverte de Battlefield 6, rappelons que celle-ci se termine ce 17 août 2025 dans la soirée. Il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter. Ensuite, il faudra a priori s'armer de patience avant de pouvoir retourner sur le champ de bataille, cette fois dans une version plus définitive, aucune autre phase de bêta n'étant en effet pour l'heure prévue. Pendant que vous jouez pour récupérer les contenus gratuits en lien avec les nouveaux défis de cette seconde semaine de bêta ouverte ou pour compenser, le titre se fend en parallèle d'une opération pour récupérer divers contenus gratuits, par l'entremise cette fois d'une campagne Twitch Drops, qui se termine de son côté le lundi 18 août à 9h59 chez nous.

Vous connaissez donc la musique : il faut dans ce cas regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments en jeu, en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Battlefield 6 et votre compte Twitch. En l'occurrence, les Twitch Drops offerts comme les contenus à récupérer en jeu ont trait à des apparences supplémentaires pour les différentes classes et véhicules du jeu, ainsi qu'à des lots d'apparence pour diverses armes. Voici donc les modalités pour récupérer tout cela.

Les contenus gratuits en lien avec la bêta ouverte de Battlefield 6 et comment les récupérer

Twitch Drops

Rendez-vous sur une chaîne participante en live dans la catégorie Battlefield 6, reconnaissable par la mention [DROPS] dans le titre du stream

Mimic Weapons Package : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

: regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense Landslide Soldier Skin : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense

: regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Shattered Vehicle Skin : regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense

: regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense Imperial Soldier Skin : regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense

Défis à réaliser en jeu

En plus des Twitch Drops susmentionnés, la seconde vague de la bêta ouverte de Battlefield 6 s'accompagne donc également de contenus gratuits à gagner, cette fois directement en jeu, en réalisant les tâches suivantes :

War Machine Vehicle Skin : Capturez 42 drapeaux en Conquête, Domination ou Roi de la Colline

: Capturez 42 drapeaux en Conquête, Domination ou Roi de la Colline Bat Company Dog Tag : Réalisez 200 éliminations ou assistances à l'élimination

: Réalisez 200 éliminations ou assistances à l'élimination Dominion Weapons Package : capturez 15 secteurs en Percée ou Ruée

Une fois tout cela obtenu, vos récompenses vous attendront sur la plateforme de votre choix lorsque Battlefield 6 sortira officiellement, soit le 10 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.



© Electronic Arts

Sources : Battlefield 6 officiel ; Twitch