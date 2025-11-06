Suite à de nombreuses complaintes des joueurs, Battlefield 6 annonce de grands changements déjà et en place et à venir en se basant sur les retours de la communauté.

Un peu moins d'un mois après sa sortie explosive, Battlefield 6 continue donc d'affiner sa stratégie pour essayer au maximum de répondre aux demandes les plus insistantes des joueurs. À son lancement, le titre avait déjà reçu plusieurs mises à jour d'urgence pour corriger le plus rapidement possible divers problèmes rapportés par la communauté. Quelques jours après le lancement de la Saison 1 et du mode Battle Royale baptisé REDSEC, les équipes de Battlefield Studios ne comptent visiblement pas s'arrêter sur cette bonne voie, en témoigne d'importants changements sur un gros point de friction avec les joueurs, certains déjà effectifs, et d'autres encore à venir.

Une progression en tandem avec les joueurs sur Battlefield 6

Outre la taille de la plupart des cartes, l'autre point qui fait débat au sein de la communauté de Battlefield 6 est le système de progression et le gain d'expérience pour débloquer de nouveaux éléments pour les classes et les armes. Il y a peu, les équipes de Battlefield Studios ont répondu en introduisant des mises à jour côté serveur pour augmenter le gain d'expérience dans des parties officielles (mais réduisant de l'autre côté l'efficacité des serveurs de « farm d'expérience » via Portal).

En plus de cela, les équipes ont annoncé d'autres changements relatifs cette fois aux challenges et aux missions conditionnant le déblocage de gadgets pour les classes et d'accessoires pour les armes dans Battlefield 6. De manière globale, les challenges de classe présenteront désormais des objectifs nettement plus faciles à réaliser dans une partie normale. La plupart des défis pour débloquer les accessoires des armes suivent le même schéma. Les défis de maîtrise d'une arme ou d'un gadget demanderont toujours des objectifs très spécifiques, mais globalement atteignables plus facilement.

Voici quelques-uns des plus de 90 changements relatifs aux challenges de classes et défis d'armes actuellement en place sur Battlefield 6, avec d'autres ajustements encore à venir au fil du temps. À noter qu'il s'agit de mises à jour côté serveur, qui ne requièrent donc aucun téléchargement de la part des joueurs :

Challenges de classes : Assaut : faire en sorte que des coéquipiers réapparaissent sur la balise de réapparition - passe de 50 à 5 Support : faites revenir à la vie des coéquipiers avec un Support - passe de 200 à 60

Défis d'armes : Infligez X dégâts avec une arme : passe de 10 000 à 3 000 dégâts

: Défis de maîtrise : Expert en explosif : faites des Multi-Kills (2+ Kills) avec des explosifs - passe de 20 à 5 Multi-Kills .



Source : Battlefeld Comms sur X.com