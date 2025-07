Vous pensiez que l’échec de Battlefield 2042 aurait pu faire des dégâts considérables à la franchise d’Electronic Arts ? Détrompez-vous. La semaine dernière, après des mois d’attente et de rumeurs en tout genre, Battlefield 6 était officiellement dévoilé par l’éditeur au travers d’un premier trailer explosif. Et les choses ne sont pas encore terminées, puisque le 31 juillet prochain aura également lieu la première grosse présentation du multijoueur, qui est assurément très attendue. Au même titre que le jeu lui-même si l’on en croit les données Steam.

Les joueurs répondent déjà présent pour Battlefield 6

En effet, dans le week-end suivant la présentation de sa première bande-annonce, plus de 500 000 joueurs auraient ajouté Battlefield 6 à leur wishlist sur la plateforme de Valve selon les données partagées par Alinea Analytics. Autant dire qu’il s’agit d’un sacré nombre donc, en sachant que parmi ces 500 000 utilisateurs, près de 60% d’entre eux auraient également joué à Battlefield 2042 avant cela. S’il nous fallait une preuve que même malgré l’échec rencontré par ce dernier, la communauté semble prête à rester fidèle à la franchise, nous l’avons.

Cela dit, on ne peut pas vraiment dire que cela soit une surprise lorsque l’on voit l’engouement qui entoure la sortie du premier trailer de Battlefield 6. À l’heure où sont écrites ces lignes, la bande-annonce culmine en effet d’ores et déjà à 7.8 millions de vues sur la chaîne YouTube de la franchise, avec plus de 476 000 likes au compteur. À titre de comparaison, cela représente déjà plus de trois fois le nombre de likes enregistrés par le teaser de Call of Duty: Black Ops 7, qui n’en possède que 141 000 malgré ses plus de 40 millions de vues.

De bien beaux résultats pour Battlefield 6 donc, qui seront probablement voués à augmenter dans les jours suivant la présentation du multijoueur. Car si une partie de la communauté reste très attachée au mode solo, le nerf de la guerre reste assurément le mode en ligne. Et nul doute qu’Electronic Arts va devoir envoyer du lourd cette année, car si les fuites concernant la date de sortie du jeu sont vraies, la compétition risque d’être rude entre Battlefield 6 et Black Ops 7. Le rendez-vous est pris pour le 31 juillet à 20h30 (heure française) !

Source : Rickard Linder (via LinkedIn)