En l'état actuel, Battlefield 6 dispose de neuf cartes officielles, d'une taille plus ou moins grande, et qui disposent ou non de différentes déclinaisons pour coller aux modes de jeu classiques de la franchise à 64 joueurs ainsi qu'à des modes plus resserrés comme du Match à Mort en Escouade avec un nombre de joueurs plus restreints. Un compte qui peut de prime abord paraître assez léger. Fort heureusement, un outil présent dès le lancement du jeu offre une infinité de possibilités sur ce terrain, et cela commence à se concrétiser de manière plutôt étonnante.

Un Portail vers une infinité de cartes qui sortent des sentiers battus pour Battlefield 6

En plus des neuf cartes officielles présentes au lancement de Battlefield 6, avec très certainement d'autres cartes à venir au fil du temps, le nouveau jeu de l'emblématique franchise dispose d'une fonctionnalité très populaire qui provient du bien moins populaire Battlefield 2042 : Portail. Celle-ci a toutefois reçu tout un tas de nouveautés dans ce nouvel épisode, offrant une myriade d'outils à la communauté pour créer tout ce qui leur passe par la tête, tant en termes de cartes que de modes de jeu, entre autres exemples. L'avantage, c'est que tous les autres joueurs peuvent retrouver ces créations et en profiter, ce de manière totalement gratuite, à condition bien sûr d'avoir fait l'acquisition du jeu.

Certains membres de la communauté se sont ainsi déjà mis au travail sur le Portail de Battlefield 6 pour créer de nouveaux contenus afin que l'ensemble des joueurs puissent en profiter. Parmi ces premières créations, on peut notamment citer Matavatar, qui en seulement quelques heures a déjà reproduit dans Battlefield 6... une carte iconique de Call of Duty 4 Modern Warfaire : Shipments. En réponse à la présentation de sa création, les utilisateurs ont sauté sur l'occasion pour lui demander de recréer d'autres cartes du grand rival de Battlefield.

Ainsi, Matavatar a promis de travailler à la recréation d'autres cartes de la franchise Call of Duty grâce à Portail. En parallèle, il compte également reproduire dans Battlefield 6 des cartes emblématiques de Battlefield 3. Voici pour l'instant la liste des cartes promises par le créateur :

Call of Duty : Nuketown Ziba

Battlefield 3 : Bazaar Metro Noshahr



Source : Matavatar sur X.com