Cette année, deux titans vont une nouvelle fois s’affronter dans un combat qui s’annonce particulièrement explosif. Battlefield et Call of Duty vont tous deux sortir une grosse cartouche en cette fin d’année 2025 et, plus que jamais, les deux licences font des étincelles. À tel point, d’ailleurs, que Battlefield 6 s’amuse à se moquer de son adversaire dans la bonne humeur, mais il ne faudrait peut-être pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, rien n’est joué.

Quand Battlefield 6 se moque de Call of Duty Black Ops 7

Alors que Call of Duty Black Ops 7 a choisi d’étendre l’univers de Black Ops d’une année à l’autre, cette décision ne semble pas mettre les fans en ébullition, même les plus hardcore. À l’autre bout du ring, Battlefield 6 a quant à lui le vent dans le dos. Les fuites des sessions de jeu Battlefield Labs ont fait monter la sauce et la première bêta a largement conquis la plupart des joueurs. Bien que tout le monde ne soit pas satisfait, BF6 met tout de même beaucoup de monde d’accord, notamment les fans de la première heure qui attendaient un jeu plus “crédible” dans les temps modernes. Battlefield 6 ne devrait pas se perdre dans les collaborations hasardeuses et les cosmétiques WTF, même si les studios se réservent le droit de faire quelques petites extravagances.

L’accent sera mis sur l’immersion et la cohérence, que ce soit en solo ou en multijoueur. C’est d’ailleurs pour ça que Battlefield 6 se moque ouvertement de Call of Duty dans sa dernière bande-annonce. Le trailer commence comme l’ont déjà fait quelques trailers de Call of Duty, en présentant des guest stars qui n’ont pas grand-chose à faire là, mais la réalité de Battlefield 6 prend rapidement le dessus de manière explosive et humoristique. Reste maintenant à voir si le jeu tiendra ses promesses sur le long terme ou s’il finira par céder aux sirènes de la facilité… ce genre de chose est déjà arrivé par le passé.

Pour rappel, Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.