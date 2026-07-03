Battlefield 6 est en pleine mutation et avait enfin revu l'une de ses fonctionnalités les plus controversées, mais EA vient de faire machine arrière en expliquant que ce n'était qu'une erreur. Les joueurs se moquent.

Le FPS d'EA continue de cartonner, même s'il y a clairement eu une fuite massive de joueurs depuis la sortie. Des dizaines de milliers de joueurs se jettent sur le champ de bataille chaque jour, alors que Battlefield 6 entame une nouvelle mutation. Son gunplay a grandement changé depuis la dernière mise à jour du 30 juin dernier, et il y a peu, c'était le système d'XP bonus qui avait été modifié, et dans le bon sens. C'est du moins ce qu'ont cru les joueurs, mais leurs espoirs ont rapidement été balayés.

EA était prêt à faire un changement majeur pour Battlefield 6

Ascenseur émotionnel pour des centaines de joueurs de Battlefield 6 ces derniers jours, alors qu'EA avait visiblement prévu des changements majeurs sur le système d'XP bonus. Le jeu propose en effet des jetons d'XP bonus à activer, allant de 15 à 60 minutes, pour débloquer plus rapidement du contenu. Une fonctionnalité très appréciée, mais qui divise puisque ces jetons restent actifs même lorsque l'on est dans les menus ou en train de préparer son équipement.

Il est impossible de mettre le chronomètre en pause et les joueurs de Battlefield 6 s'en plaignent depuis le départ. Alors lorsqu'EA a envoyé des messages en affirmant que le système allait être revu, tout le monde a sauté de joie. Il était en effet indiqué que désormais, les jetons XP seraient basés uniquement sur le temps de jeu, une excellente nouvelle pour énormément de joueurs, mais EA s'est ravisé très rapidement. Tout ceci n'était visiblement qu'une erreur.

Finalement rien ne changera pour les bonus XP

Pour les joueurs, ce message était perçu comme un vrai pas en avant pour Battlefield 6, un changement important qui leur permettrait de pleinement profiter de leur jeton d'XP, qu'il est parfois difficile de récupérer d'ailleurs. Mais rien n'a été fait, EA ne changera rien pour le moment. Le message était visiblement une erreur, là où certains y voient plutôt une prise de température ou une modification qui devait avoir lieu et a été annulée au dernier moment.

Quoi qu'il en soit, les joueurs sont frustrés et on ne peut pas leur en vouloir. Ce système de jeton qui défile continuellement oblige les joueurs à enchaîner les parties rapidement sans pause. Une retenue forcée des joueurs qui, pour beaucoup, a du mal à passer. Reste à voir si ça changera encore une fois à l'avenir.

Sachez qu'en ce moment, Battlefield 6 propose une semaine d'essai gratuit à tous les joueurs sur PS5, Xbox Series et PC.