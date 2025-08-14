Battlefield 6 est de nouveau jouable gratuitement le temps d’un long weekend et beaucoup se sont d’ailleurs déjà rués dessus. La deuxième bêta ouverte à tous vient de se lancer et promet une nouvelle fois de nombreuses heures explosives. Après avoir fait un véritable carton lors de son premier weekend, au point d’exploser les records et même de donner quelques sueurs au prochain Call of Duty Black Ops 7. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette seconde phase de bêta, combien de temps elle dure, comment y jouer et surtout toutes les nouveautés ajoutées.

Quand et comment jouer à la bêta de Battlefield 6 ?

Comme prévu, la bêta de Battlefield 6 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Pour la télécharger, il suffit de se rendre sur la page du jeu via les différents magasins en ligne de chaque plateforme. Sur console, notamment sur PS5, la bêta peut-être difficile à trouver pour certains. Pensez bien à regarder les différentes versions du jeu via la page du magasin en ligne. Il n’y a pas besoin de précommander le jeu ou quoi que ce soit, la bêta est gratuite et ouverte à tous les joueurs. La bêta de Battlefield 6 sera disponible du 14 aout 10h au 17 aout 2025 dans la soirée.

Des nouveautés pour cette deuxième bêta : nouvelle carte et nouveaux modes de jeu

Pour cette nouvelle bêta, Battlefield 6 accueille également des nouveautés, histoire de prendre la température. On retrouvera ainsi trois nouveaux modes de jeu, ainsi qu’une nouvelle carte. Bien entendu, tout le contenu de la première bêta est également disponible. Voici donc tout ce que vous pourrez retrouver durant ce nouveau weekend de bêta.

Nouveau contenu :

Carte Empire State : une carte urbaine qui plante son décor à New York

: une carte urbaine qui plante son décor à New York Ruée : mode de jeu iconique de la licence dans lequel les des attaquants doivent détruire des objectifs tandis que l’autre équipe doit impérativement les défendre

: mode de jeu iconique de la licence dans lequel les des attaquants doivent détruire des objectifs tandis que l’autre équipe doit impérativement les défendre Deathmatch en escouade : variante du deathmatch classique où seules les escouades comptent

: variante du deathmatch classique où seules les escouades comptent Percée/Conquête armes verrouillées : variantes des modes classiques où les armes sont bloquées pour chaque classe.

À cela s'ajoutent également des sélections groupées, les All Out Warfare. Il s’agit de sélections où les cartes s'enchaînent avec différents modes de jeu à objectifs.

All Out Warfare : regroupe Conquête, Percée et Ruée sur de grandes cartes

: regroupe Conquête, Percée et Ruée sur de grandes cartes All Out Warfare Armes Verrouillées : regroupe Percée et Conquête en verrouillant les armes par classe

: regroupe Percée et Conquête en verrouillant les armes par classe Close Quarters : mélange de modes Domination, Roi de la Colline, Deathmatch sur de petites cartes

Des cadeaux… et certains même sans jouer à Battlefield 6

Jouer à la bêta de Battlefield 6, remplir quelques défis et monter en niveau vous permettra de déverrouiller des récompenses que vous pourrez conserver dans le jeu final. En plus de ça, plusieurs autres cadeaux peuvent être gagnées, et ce, sans jouer ! Pour mettre la main sur ces objets cosmétiques gratuitement, il suffit de regarder plusieurs heures de stream de Battlefield 6 pour participer à la campagne de drop Twitch.Il faudra au total cumuler 4 heures de visionnage sur n'importe quelle chaîne pour gagner jusqu’à quatre récompenses.

1h : Mimic Weapons Package (pack de skin d’armes)

2 h Landslide Soldier Skin (pack de skin pour infanterie)

3 h : Imperial Soldier Skin ( Pack de skin pour infanterie)

4h : Shattered Vehicle Skin (pack de skin pour char)

Autre weekend bêta et date de sortie de Battlefield 6

Malheureusement, il n’y aura pas d’autre weekend de bêta après celui-ci. EA n’a en tout cas rien annoncé de tel pour le moment. Pour l’heure, c’est donc votre dernière chance de profiter du jeu gratuitement avant sa sortie. Battlefield 6 est attendu le 10 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Dans sa version complète, le jeu proposera plus d’une dizaine de cartes multijoueurs, plein de modes de jeu et des dizaines d’armes et équipements. Une campagne solo sera également de la partie ainsi que le mode Portal pour permettre à la communauté de s’exprimer avec des créations folles.

Source : Battlefield 6 officiel