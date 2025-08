Vous êtes impatients de jouer à Battlefield 6 ? Cela tombe bien : il sera possible de tester le multijoueur avant sa sortie officielle, et gratuitement ! Voici tout ce qu’il faut savoir.

Après avoir officiellement dévoilé le futur successeur de Battlefield 2042 il y a maintenant plusieurs jours, Electronic Arts a présenté hier ce que bon nombre de joueurs attendaient avec impatience : le multijoueur de Battlefield 6. Car si les fans de la franchise ne rechignent jamais à l’idée de se lancer dans une bonne campagne solo, ils attendent aussi et surtout la possibilité de retourner sur le champ de bataille en ligne avec leurs amis. Et cela tombe bien, puisque l’on sait désormais à quelles dates il sera possible d’en profiter en avant-première.

En effet, comme le veut la tradition, le mode multijoueur de Battlefield 6 pourra être approché gratuitement, et surtout à deux reprises, en amont de sa sortie grâce à l’organisation de deux sessions bêta sur PS5, Xbox Series et PC. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter puisque la première session se déroulera du 7 au 10 août prochain, tandis que la seconde aura lieu quelques jours plus tard, du 14 au 17 août.

Comment y accéder ?

Précisons toutefois que si la bêta de Battlefield 6 sera ouverte à tous les 9 et 10 août, puis du 14 au 17 ensuite, elle sera en revanche réservée à certains joueurs au cours des deux premiers jours, soit les 7 et 8 août. Pour pouvoir en profiter, il vous faudra alors soit faire partie du programme Battlefield Labs, soit bénéficier d’un Twitch Drop dédié (en sachant que ces derniers ne pouvaient être obtenus que lors de la présentation d’hier), soit précommander Battlefield 6 sur n’importe laquelle des plateformes.

Dans tous les cas, cela représentera une belle opportunité de prendre en main le jeu avant sa sortie officielle, qu’Electronic Arts a confirmée pour le 10 octobre prochain. Et pour ceux qui auraient manqué la grosse présentation d’hier, sachez que Battlefield 6 bénéficiera notamment d’un système de combat entièrement retravaillé, d’une refonte des véhicules, du retour des classes et des destructions, d’un nouveau mode Battle Royale, et bien plus encore. Vous pouvez d’ailleurs dès maintenant retrouver nos premières impressions dans notre preview du jeu.

Source : Electronic Arts