Depuis quelque temps, Battlefield 6 fait lentement mais sûrement monter la pression dans le petit cœur des fans. Entre sa fenêtre de sortie et cette fonctionnalité ultra demandée, tout semble pensé pour reconquérir les joueurs. Aujourd’hui, c’est une rumeur qui vient titiller leur curiosité.

Battlefield 6 proposerait ce mode de jeu

La rumeur enfle depuis quelques jours. Battlefield 6 pourrait bien accueillir un mode Battle Royale… et en plus, ce serait gratuit. Plusieurs datamineurs auraient mis la main sur des fichiers du jeu via Battlefield Labs. Et les infos glanées sont très parlantes.

D’après les données trouvées, ce nouveau mode serait développé par Ripple Effect (Battlefield 4). Un studio qui connaît bien la licence Battlefield. Et cette fois, Electronic Arts semble vouloir faire les choses différemment. Le Battle Royale serait entièrement free-to-play, comme Warzone chez Call of Duty.

Un choix logique pour Battlefield 6, quand on sait que Byron Beede, un ancien de chez Activision, est désormais à la tête de la franchise. C’est lui qui aurait poussé pour ce virage stratégique. Et il connaît très bien le modèle : gratuité d’abord, puis conversion vers le jeu complet grâce à la progression partagée.

Un gameplay classique, mais solide

Côté contenu, pas de révolution annoncée. Le mode Battlefield 6 proposerait des parties en solo, duo, trio et escouade. On y retrouverait aussi un système d’armure, des largages d’équipement, des niveaux de rareté pour le loot, ainsi qu’un cercle qui rétrécit au fil de la partie.

Bref, tous les codes du Battle Royale sont là. Pas de prise de risque, mais une base solide. Un autre mode, appelé Gauntlet, a également été repéré dans les fichiers. On ne sait pas encore s’il sera lié au Battle Royale ou s’il s’agira d’une expérience à part. Après un Battlefield 2042 accueilli tièdement, la licence a tout intérêt à frapper fort. Miser sur un mode gratuit, accessible à tous, peut être un bon point de départ.

D’autant plus que la concurrence est rude. Entre Fortnite, Warzone, Apex Legends ou encore PUBG, se faire une place n’a rien d’évident. Mais Battlefield (et le futur Battlefield 6) a des arguments : une ambiance militaire unique, de grandes maps, et surtout, la destruction des décors, marque de fabrique de la série.

