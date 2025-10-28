Depuis sa sortie ce 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Battlefield 6 a connu le meilleur lancement de toute la franchise, et a continué à recevoir des mises à jour régulières pour peaufiner sa formule. Maintenant que les joueurs ont eu le temps de digérer la campagne et faire leurs armes sur le multijoueur, le dernier FPS de la franchise phare éditée par Electronic Arts se prépare enfin à ajouter une nouvelle cartouche majeure à son chargeur, qui plus est gratuitement.

Une nouveauté gratuite Royale pour Battlefield 6

Ce 28 octobre 2025 est un grand jour pour Battlefield 6. Tout d'abord, il marque le lancement de sa première Saison, avec de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu, et un désormais traditionnel Battle Pass avec divers éléments à débloquer. En plus de toutes ces nouveautés, le titre phare d'Electronic Arts et Battlefield Studios accueille enfin également gratuit un autre mode particulièrement surveillé par de nombreux joueurs : son fameux mode Battle Royale, jusqu'alors accessible seulement via Battlefield Labs.

Baptisé REDSEC, le mode Battle Royale de Battlefield 6 aura droit à une bande-annonce dédiée aujourd'hui à 16 heures chez nous pour le présenter plus en détail avant son déploiement sur le jeu. Cette variante populaire du genre FPS devrait exploiter les forces de la franchise pour essayer de se démarquer de la concurrence. À savoir de la destruction à outrance, des moments intenses en escouades de quatre dans des cartes gigantesques, tant à pied qu'en véhicule.

Naturellement, on s'attend dans ce fameux Battlefield 6 REDSEC à un déroulement de partie assez similaire aux autres BR traditionnels : notre escouade va débarquer sur une carte avec un équipement de base, et il faudra explorer les environs pour trouver des meilleurs armes, accessoires, et gadgets, ou piller les escouades adverses après les avoir abattues. Au fil de la partie, une forme de cercle va sans doute se resserrer pour concentrer l'action sur une portion de plus en plus petite de la carte, jusqu'à un dénouement final pour voir quelle escouade l'emportera. Rendez-vous donc à 16 heures pour voir tout cela plus en détail, avant que REDSEC se déploie pleinement sur Battlefield 6, en mode free-to-play.

Source : Battlefield sur YouTube