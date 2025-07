En attendant d'en savoir plus sur Battlefield 6 et sa sortie, on a récemment pris connaissance d'une bonne et une mauvaise nouvelle pour ce mode très populaire.

Alors que la machine de communication autour de Battlefield 6 a enfin été lancée à plein régime, avec une première bande-annonce explosive dédiée à la campagne, et une grosse présentation centrée sur le multijoueur à venir le 31 juillet, la présence d'un mode de jeu très populaire semble encore se confirmer, même si les amateurs du genre devront a priori faire preuve d'un peu de patience pour y jouer.

Un ajout royal prévu plus tard pour Battlefield 6 ?

Par l'entremise du dispositif Battlefield Labs, permettant à certains joueurs de tester une version précoce de Battlefield 6 et donner de précieux retours aux développeurs, nous avons eu droit à de nombreuses révélations avant l'heure. Comme par exemple la liste d'une cinquantaine d'armes disponibles à la sortie du jeu, le retour des classes emblématiques de la franchise, ou encore divers modes de jeux. Parmi eux, la découverte par des datamineurs de la présence d'un mode Battle Royale.

Peu après la première bande-annonce officielle de Battlefield 6, l'insider au fait de l'actualité de la franchise rivaLxfactor a apporté de nouveaux détails au sujet de ce fameux mode Battle Royale. Il tiendrait ainsi de deux sources proches du projet qu'un tel mode serait bel et bien dans les plans d'Electronic Arts et DICE, sous la forme d'une sorte d'extension free-to-play, à l'instar de Call of Duty Warzone. Il précise toutefois que ce mode additionnel ne serait pas disponible dès la sortie de Battlefield 6, a priori prévu le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, selon de récents leaks. Selon ses sources, cette mouture Battle Royale free-to-play arriverait « plusieurs mois après la sortie du jeu de base ».

On peut ainsi dresser un parallèle avec l'ajout d'un mode Battle Royale à Battlefield 5, Firestorm, lancé un peu plus d'un an après la sortie du jeu de base. Naturellement, comme le précise l'insider, les plans autour de Battlefield 6 peuvent encore changer entre maintenant et son lancement dans les prochains mois. Peut-être que la présentation dédiée au multijoueur à venir le 31 juillet nous apportera justement de plus amples informations officielles à ce sujet.

Source : rivaLxfactor sur X.com