En attendant la sortie de Battlefield 6 dans un tout petit mois, il est possible de tester une de ses grandes nouveautés gratuitement avant tout le monde.

Battlefield 6 sort en effet pour rappel le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. À son lancement, il lui manquera cependant un ultime mode officialisé en juillet dernier, qui arrivera plus tard. Pour autant, il est désormais possible de l'essayer gratuitement en avant-première, à condition de faire partie des joueurs sélectionnés pour le fameux dispositif Battlefield Labs.

Une avant-première Royale pour Battlefield 6

Grâce à Battlefield Labs, les équipes derrière Battlefield 6 ont pu progressivement créer un jeu en collaboration avec la communauté, en testant avec des joueurs triés sur le volet diverses fonctionnalités et nouveautés, afin d'en proposer la meilleure version possible. Même s'il ne sera pas disponible à la sortie du titre le mois prochain, le fameux mode Battle Royale a justement dès maintenant droit au même traitement. Si vous avez accès au Labs, vous pouvez donc le tester dès aujourd'hui et gratuitement en avant-première.

Comme indiqué dans un article de blog dédié sur le site officiel d'Electronic Arts, il s'agit d'une version précoce du mode Battle Royale qui arrivera plusieurs mois après le lancement de Battlefield 6. Cette version d'essai se montre cependant en soi déjà complète, avec toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un tel mode, mais « À la sauce Battlefield ». Des escouades de quatre, avec la possibilité de choisir librement parmi les quatre classes iconiques de la franchise, et de les garder pour toute la partie, s'affronteront ainsi sur une map gigantesque, à la recherche de butins présentant jusqu'à cinq paliers de rareté. Plus la partie avance, plus la classe choisie montera en expérience et débloquera des traits propres à sa spécialisation.

Enfin, le mode Battle Royale de Battlefield 6 présentera naturellement son lot de véhicules et « de la destruction partout ». À noter cependant que le fameux cercle propre à ces modes de jeu ne fera ici pas de cadeau, puisqu'il tuera instantanément quiconque se trouve en-dehors. Si vous êtes adepte du Battle Royale, vous pouvez donc d'ores et déjà jouer gratuitement à celui de Battlefield 6 via le Labs, pour voir ce qu'il vaut dans cette première version d'essai, en attendant sa sortie après celle du jeu de base.

© Electronic Arts

Source : Electronic Arts