Battlefield 6 fait parler de lui, et cette fois, ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. Un nouveau leak a divulgué une info, et il semble déjà qu'elle divise certains fans de la saga.

Hier, on a eu droit en grande pompe à une mini-présentation du prochain Battlefield 6, avec à la clé quelques rares extraits de gameplay. Résultat ? Une communauté plutôt heureuse de voir, semble-t-il, un retour aux sources dans un cadre contemporain, avec un réalisme accru dans les armes et les divers équipements. Bref, du Battlefield comme on l’aime. Bien loin de Battlefield 2042. Dans la foulée, l’insider Tom Henderson a dévoilé quelque chose qui pourrait toutefois diviser...

Battlefield 6 semble déjà diviser sur un point

Tom Henderson, célèbre insider de l’industrie du jeu vidéo, a lâché une bombe sur Twitter : Battlefield 6 pourrait bien intégrer un mode Battle Royale. Une information qui n’a pas encore été confirmée par EA ou DICE, mais qui alimente déjà de nombreux débats dans la communauté.

Ce ne serait pas une première pour la franchise. Battlefield 5 avait tenté l’expérience en 2019 avec Firestorm, un Battle Royale payant, réservé aux possesseurs du jeu. Résultat ? Un mode rapidement abandonné, faute de joueurs. Cette fois, EA pourrait adopter une stratégie différente. Selon les rumeurs, ce mode serait développé par un studio distinct et pourrait être free-to-play, à l’image de Warzone ou Apex Legends. Un choix logique pour attirer un maximum de joueurs.

L’annonce a fait réagir. Certains joueurs se disent enthousiastes à l’idée d’un Battle Royale pensé avec les mécaniques de Battlefield. Une destruction massive, des véhicules, des combats à grande échelle… Si bien fait, ce mode pourrait offrir une alternative crédible aux géants du genre.

Une surreprésentation du genre

Mais d’autres sont plus sceptiques. Beaucoup craignent que DICE ne fasse la même erreur qu’avec Battlefield 2042, en dispersant ses efforts et en négligeant le cœur du jeu : le multijoueur classique. Ils réclament plutôt un retour aux fondamentaux, avec des modes emblématiques comme Conquête et Ruée. Si ce Battle Royale voit bien le jour, il devra se différencier pour s’imposer. Aujourd’hui, Warzone et Apex Legends dominent encore, mais le genre commence à s’essouffler. EA devra proposer une expérience unique, capable de séduire aussi bien les fans de Battlefield que les amateurs de BR.

La question est simple : ce mode sera-t-il une réelle valeur ajoutée ou une distraction qui éloignera encore plus Battlefield 6 de son ADN ?

Source : Tom Henderson