Battlefield 6 veut récompenser les joueurs pour leur fidélité avec plusieurs contenus gratuits à récupérer, sans avoir besoin de se prendre la tête. Pas mal non ?

Electronic Arts frappe fort avec le lancement de Battlefield 6 : REDSEC, un tout nouveau mode battle royale intégré à la célèbre licence. Pour fêter cette arrivée, le studio propose une série de récompenses gratuites via Twitch Drops, disponibles uniquement pendant la semaine de lancement. Un moyen efficace de remercier les fans les plus fidèles tout en attisant la curiosité des nouveaux joueurs.

Un battle royale à la sauce Battlefield 6

Annoncé depuis des mois pour Battlefield 6, REDSEC signe le grand retour de Battlefield dans le monde du battle royale. Et contrairement à la concurrence, ce mode garde ce qui fait l’identité de la série, des cartes massives, une destruction réaliste et des affrontements d’envergure où la coopération d’équipe reste essentielle.

Les développeurs promettent une expérience plus tactique que les BR classiques, avec une mise en scène spectaculaire digne des meilleurs épisodes de la saga. Pour EA, c’est aussi une manière de faire oublier les déceptions passées et de replacer Battlefield 6 au cœur du jeu multijoueur moderne.

Des récompenses gratuites à débloquer sur Twitch

Pour accompagner ce lancement, EA a déployé une campagne de Twitch Drops Battlefield 6. Le principe est simple :

il suffit de lier son compte EA à son compte Twitch, puis de regarder des streams officiels ou partenaires de Battlefield 6 : REDSEC. Plus vous regardez, plus vous gagnez.

Voici les récompenses à débloquer :

1 heure : un autocollant de véhicule Hitchhiking

: un autocollant de véhicule Hitchhiking 2 heures : une apparence Marauder pour les véhicules

: une apparence Marauder pour les véhicules 3 heures : un pack d’armes Highland Hunter

: un pack d’armes Highland Hunter 4 heures : une tenue de soldat exclusive No Mercy

La campagne a commencé le 28 octobre et se termine le 4 novembre. Passé cette date, impossible de récupérer ces bonus. Avec REDSEC, Electronic Arts espère redonner un second souffle à sa franchise phare. L’arrivée d’un mode battle royale complet, associée à des événements communautaires et à un système de progression retravaillé, montre une réelle volonté de moderniser la formule sans trahir l’esprit Battlefield. Reste à voir si les joueurs répondront présent sur la durée dans Battlefield 6.

Source : Twitch