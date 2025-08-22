Battlefield 6 vient de faire une série d’annonces qui devraient plaire à beaucoup de monde, car c’est exactement ce que les joueurs voulaient entendre avant la sortie du jeu en octobre.

L’Open Beta de Battlefield 6 a été un vrai succès. Des millions d’heures de jeu, des streams suivis par des centaines de milliers de joueurs et une communauté plus active que jamais. Mais surtout, elle a permis aux développeurs de récolter une tonne de retours. À quelques semaines de la sortie prévue le 10 octobre 2025, DICE partage les premiers changements concrets.

Battlefield 6 fait de belles annonces

Premier changement, le gunplay va évoluer. Les développeurs de Battlefield 6 veulent que chaque arme ait une vraie identité. Le recul et les caractéristiques de tir ont donc été revus pour mieux différencier les fusils selon la distance. Le jeu met désormais en avant la précision et les tirs en rafales contrôlées. Autre ajustement important : le fusil à pompe M87A1 demandera plus de projectiles pour éliminer un adversaire. Enfin, le fameux Time-to-Kill fait toujours débat. L’équipe assure continuer à l’analyser et pourrait encore apporter des modifications.

La Beta de Battlefield 6 avait mis en avant des mouvements jugés trop rapides. Résultat, DICE a décidé de calmer le rythme. La glissade suivie d’un saut est moins efficace, les sauts répétés sont pénalisés et tirer en mouvement entraîne plus d’imprécision. Même les parachutes ont été revus. Leur accélération initiale est réduite, ce qui rend les descentes plus contrôlées et moins abusives. En clair, les déplacements resteront dynamiques, mais plus crédibles.

Et les maps ?

Certains joueurs avaient trouvé des moyens de grimper sur des toits ou de sortir des limites prévues sur Battlefield 6. Ces exploits seront corrigés. Mais la bonne nouvelle, c’est l’arrivée de cartes plus vastes dès la sortie. En plus des terrains de l’Open Beta, DICE prépare déjà deux nouveaux environnements via Battlefield Labs : Mirak Valley et surtout Operation Firestorm, un grand classique de Battlefield 3 revisité.

Le mode Rush a fait couler beaucoup d’encre sur Battlefield 6. Les développeurs ont entendu les critiques : en 64 ou 128 joueurs, l’expérience devient trop chaotique. Du coup, le format revient à des équipes plus réduites, autour de 12v12 ou 16v16. Cela devrait redonner au mode son côté tactique et méthodique. Les fans de grandes batailles pourront toujours expérimenter avec Portal. De son côté, Breakthrough reste pensé pour les affrontements massifs. Selon la carte, il accueillera 48 ou 64 joueurs. L’objectif reste clair : équilibrer les chances entre Attaquants et Défenseurs avec un taux de victoire proche de 50/50.

Une communauté écoutée

La Beta a rassemblé des millions de joueurs et prouvé l’attente énorme autour du jeu. DICE promet de continuer à ajuster l’expérience après le lancement grâce aux événements Battlefield Labs et aux futures mises à jour. La sortie de Battlefield 6 est toujours prévue pour le 10 octobre 2025, sur PC et consoles. Et si tout se passe comme prévu, le jeu pourrait bien marier spectacle, stratégie et sensations fortes, comme au meilleur de la saga.

Source : DICE