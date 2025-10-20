Les dernières années auront peut-être été difficiles pour Battlefield, mais maintenant une chose est sûre : Call of Duty n’a qu’à bien se tenir. En effet, loin de l’échec rencontré par Battlefield 2042 il y a quelques années, c’est avec un Battlefield 6 extrêmement solide que DICE a fait son grand retour le 10 octobre dernier, pour le plus grand bonheur des fans. Et c’est donc tout naturellement que le studio entend maintenant faire tout son possible pour maintenir l’intérêt de sa communauté, à grands renforts de mises à jour destinées à peaufiner l’expérience.

Une grosse mise à jour arrive pour Battlefield 6

Car si Battlefield 6 a d’ores et déjà eu l’occasion de recevoir plusieurs mises à jour depuis son lancement, DICE continue toutefois de porter une attention particulière aux retours des joueurs, qui aident ainsi à façonner l’expérience de jeu qui leur convient le mieux. Ceci explique pourquoi de nouvelles mises à jour ont d’ores et déjà été annoncées, de sorte notamment à pouvoir permettre aux développeurs de Battlefield 6 d’ajuster le système de progression et de gain d’XP du jeu, conformément aux demandes de la communauté.

« On a entendu vos remarques sur le rythme de la progression, et surtout sur le temps que cela peut prendre pour débloquer du matériel comme les gadgets et les accessoires d'armes » explique DICE sur Reddit. « On sait que la progression est importante pour se sentir récompensé pour le temps passé sur le champ de bataille ». C’est pourquoi plusieurs changements sont actuellement en cours de préparation, de sorte à rendre « l’expérience de progression plus fluide et gratifiante » pour les joueurs de Battlefield 6. Il sera alors notamment question :

D’augmenter l’XP gagnée à la fin d’un match de 10%, et le bonus quotidien de 40%.

De réduire de presque moitié l’XP nécessaire pour débloquer les 20 premiers rangs d’accessoires.

De réduire à 10, 15 et 20 les missions qui exigeaient initialement des rangs de carrière de 20, 23 et 26.

Une maintenance des serveurs est à prévoir

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là. Conscient que Battlefield 6 a été victime de nombreux problèmes de serveurs depuis son lancement, DICE a pris le temps d’examiner les données, ce qui leur a permis de constater « qu’un grand nombre de serveurs ont été principalement créés pour gagner de l’XP, gonfler les statistiques des joueurs et gagner des récompenses spéciales en battant des bots ». « On comprend parfaitement la motivation derrière ça », assurent alors les créateurs de Battlefield 6, « mais ça a entraîné des effets secondaires imprévus ».

« Avec autant de serveurs axés sur le farming d'XP plutôt que sur le jeu actif, il est devenu nettement plus difficile pour les joueurs de créer et de trouver des expériences pour jouer avec d'autres personnes ». C’est pourquoi l’une des futures mises à jour aura également pour objectif de « diminuer le nombre de fermes d’XP qui occupent de l’espace serveur, tout en mettant davantage l’accent sur le jeu avec des amis ». Pour ce faire, Battlefield 6 devra donc passer par une maintenance des serveurs, dont la date sera communiquée ultérieurement.

En sachant que dans son communiqué, publié en fin de semaine dernière, DICE évoquait alors l’arrivée de ces mises à jour pour cette semaine. Nous ne devrions donc pas avoir à attendre trop longtemps avant d’en entendre parler, et surtout avant de voir tous les changements évoqués entrer en vigueur pour les joueurs. « Ce n’est que le début », préviennent d’ailleurs les créateurs de Battlefield 6. « Alors qu'on se prépare pour la saison 1, vous pouvez vous attendre à d'autres ajustements au fur et à mesure. […] Merci de faire partie de cette communauté ».

Source : L’équipe Battlefield