Alors qu'un gros événement doit avoir lieu bientôt, Battlefield 6 a enfin été officiellement annoncé, et sa date de serait déjà connue avant l'heure H.

Les choses commencent enfin sérieusement à s'accélérer pour Battlefield 6, DICE et Electronic Arts. Après une série de leaks issus d'une version de test précoce via Battlefield Labs et des leaks faisant état d'un gros événement de présentation à venir prochainement, ainsi qu'une bêta ouverte, l'éditeur américain lance officiellement les hostilités pour le prochain opus de sa franchise FPS phare. Mais, là encore, une information cruciale aurait fuité avant le jour-J, concernant cette fois sa date de sortie.

Quatre ans après la douche froide Battlefield 2042, les férus de guerre totale attendent au tournant, mais avec tout de même quelques inquiétudes, ce fameux Battlefield 6 dont on entend parler depuis si longtemps. Si l'on en croit les récents leaks à son sujet, DICE et Electronic Arts semblent sur le papier avoir retenu la leçon de leurs erreurs passées, pour proposer une nouvelle formule à la hauteur de grandes attentes. En parlant d'attente, celle d'une véritable annonce officielle approche enfin de son terme.

Electronic Arts a en effet offficiellement donné rendez-vous aux joueurs pour découvrir un premier aperçu de Battlefield 6 dans un trailer en bonne et due forme. Celui-ci arrivera ce 24 juillet 2025 à 17 heures chez nous. L'occasion donc d'enfin voir du gameplay officiel, et probablement de connaître la date de sortie du FPS très attendu, ou à tout le moins de la date d'une bêta ouverte, qui devrait arriver courant début août.

Toutefois, des leakers qui avaient déjà repéré une date potentielle pour la bêta ouverte de Battlefield 6 auraient également coiffé Electronic Arts au poteau concernant sa date de sortie. Une fois encore, en fouillant dans les données de l'EA App, ils auraient en effet découvert que le titre ciblerait un lancement de « l'expérience ultime de la guerre totale » ce 10 octobre 2025. La mention d'une « Phantom Edition », probablement une version collector du jeu, aurait également été découverte. Naturellement, ceci est à prendre avec de prudentes pincettes en attendant justement le trailer de présentation de Battlefield 6 à venir donc demain, ainsi que le fameux gros événement à venir a priori à la fin du mois.

Sources : Battlefield sur YouTube ; Reddit