Le branle-bas de combat est officiellement lancé pour Battlefield 6, ainsi que la machine de communication. Electronic Arts et DICE ont lancé les hostilités avec une bande-annonce de la campagne publiée hier, et nous redonne déjà rendez-vous le 31 juillet pour une grosse présentation dédiée au multijoueur. En attendant, il est d'ores et déjà possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits, mais pas sur toutes les plateformes attendues par certains joueurs, avec ceci dit une raison plutôt légitime.

Battlefield 6 se veut une guerre totale pleinement nouvelle génération

À bien des égards, Battlefield 6 est un pari risqué pour Electronic Arts et DICE, alors que l'éditeur a mis quasiment toutes ses forces dans la bataille. La récente bande-annonce s'est toutefois avérée rassurante, en confirmant au moins que le titre aura une campagne, et nous dépeint une véritable guerre totale, avec un niveau de destruction pour le moins spectaculaire. Malheureusement, pour en mettre plein la vue aux joueurs, il a fallu faire des concessions.

À la fin de ladite bande-annonce, Battlefield 6 enjoint les joueurs à l'ajouter à leur liste de souhaits. Cette opération ne cible toutefois que le PC (via EA App, mais aussi Steam et l'Epic Games Store), ainsi que les consoles PS5 et Xbox Series. Un portage Nintendo Switch 2 n'est visiblement pas encore au programme, et encore moins une version sur les consoles d'ancienne génération, la PS4 et la Xbox One. De nombreux joueurs attendant Battlefield 6 ont visiblement déploré un tel choix, qui revêt toutefois une certaine logique.

Pour rappel, Battlefield 2042 était en 2021 un titre cross-générations, ce qui a provoqué un certain casse-tête aux équipes. Le hardware vieillissant des PS4 et Xbox One rendait en effet impossible la gestion des fameuses parties à 128 joueurs. De plus, le titre a dû faire des concessions techniques, notamment sur la taille des cartes, pour fonctionner sur toutes les plateformes, avec le triste résultat que l'on connaît. Quatre ans plus tard, Battlefield 6 laisse donc les PS4 et Xbox One au passé, pour enfin être un nouveau jeu pleinement nouvelle génération pour la franchise. Reste maintenant à voir s'il arrivera à reconquérir son public, même s'il en laisse une partie derrière lui. Premier début de verdict pour cela le 31 juillet avec la présentation dédiée au multi.

