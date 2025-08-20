Les fans vont bientôt pouvoir s'en donner à cœur joie dans Battlefield 6. Cela dit, un ultime cadeau avec du contenu surprise les attend avant de passer à la suite.

Une page va se tourner pour la licence avec l'arrivée de Battlefield 6. Le prochain opus semble déjà avoir convaincu bien des fans par sa démo. Cela dit, il n'est pas encore disponible. Dès lors, joueuses et joueurs peuvent toujours patienter grâce aux autres titres de la franchise. L'éditeur a d'ailleurs prévu des surprises pour combler l'attente et, pour couronner, le tout, c'est gratuit !

Vous êtes gâtés avant Battlefield 6

Battelfield 6 sera le prochain épisode de la licence, après un épisode un peu mitigé, mais tout de même apprécié : BF 2042. Cependant, cet opus est doucement passé en mode repos, trois ans après sa sortie. En effet, la septième saison, lancée en 2024, était aussi sa dernière. Pour autant, Electronic Arts a une dernière surprise pour les joueuses et joueurs.

Battelfield 2042 accueille en effet sa mise à jour pour la version 9.2. Celle-ci vient ajouter un ultime cadeau qui devrait particulièrement plaire aux fans de la licence. Il s'agit d'une nouvelle carte, celle d'Iwo Jima, déjà vue dans les épisodes 1942, 1943 et BF 5. Pour l'occasion, elle se renouvelle quelque peu avec un volcan actif, promettant une traversée spectaculaire de l'île.

D'autres contenus gratuits arrivent également dans Battlefield 2042. Afin d'apporter toujours plus de choix, vous aurez désormais accès à deux nouvelles armes : le fusil d'assaut KFS2000 et le fusil sniper Lynx. Vous pourrez même partir à l'assaut grâce à de nouveaux véhicules aériens : le A10 Warthog le SU-25TM Frogfoot.

Enfin, cette mise à jour prend place dans le cadre du « Road to Battlefield Battleplass », qui court du 18 août au 7 octobre. Celui-ci promet de raviver les souvenirs des fans de la licence. De fait, une tonne de récompenses rendant hommage aux différentes époques de la franchises sont à remporter. Qui plus est, vous pourrez débloquer du contenu gratuit pour BF 6 ! Voici tout ce qui vous attend :

60 niveaux gratuits

Plus de 50 nouvelles récompenses inspirées de Battlefield 1, BF V, Bad Company 2, BF 3 et BF 4.

30 récompenses exclusives pour Battlefield 6 réparties sur 6 niveaux qui seront disponibles au lancement.

© Electronic Arts / DICE.