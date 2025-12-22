Battlefield 6 est un beau succès, et DICE veut le faire savoir à tout le monde, avec à la clé de beaux projets pour l’année 2026. De quoi faire plaisir à beaucoup de joueurs.

Bonne nouvelle pour les joueurs de Battlefield 6. Après un lancement solide et un retour remarqué aux affrontements militaires à grande échelle, le jeu se projette déjà vers l’avenir. EA et ses équipes ont levé le voile sur les grandes lignes de la feuille de route prévue pour 2026, avec plusieurs évolutions majeures en approche. Cela sent très très bon !

Une feuille de route pour Battlefield 6

À l’approche des fêtes, les développeurs ont publié une communication destinée à la communauté, histoire de faire le bilan et de regarder vers l’avant. Le message est clair. Battlefield 6 a trouvé son public et l’année à venir doit permettre d’aller encore plus loin. Le studio parle d’un « excellent premier cycle », marqué par le lancement du jeu, l’arrivée de RedSec et le contenu de la saison 1. Des bases solides, sur lesquelles l’équipe souhaite désormais construire. Quelques chiffres donnent d’ailleurs une idée de l’ampleur du phénomène. En un an, les joueurs ont enchaîné plus de 1,7 milliard de parties, cumulé près de 400 millions d’heures de jeu et détruit plus de 100 millions d’aéronefs. Des statistiques qui confirment le retour en force de la licence.

Pour 2026, la priorité affichée reste claire. Les développeurs veulent affiner l’expérience globale. Cela passera par des ajustements de gameplay, un meilleur équilibrage et de nombreuses améliorations de confort de jeu. Ces changements concerneront l’ensemble des modes. Le multijoueur classique, RedSec, mais aussi Portal, qui devrait continuer à évoluer avec davantage d’expérimentations intégrées directement à l’expérience live. L’objectif est simple. Proposer un Battlefield plus fluide, plus lisible et plus agréable sur la durée, sans trahir l’ADN de la série.

De nouvelles cartes pour renouveler l’expérience

Autre point central de cette feuille de route de Battlefield 6. L’arrivée de nouvelles cartes. Elles doivent apporter de nouvelles opportunités tactiques et renouveler les sensations, aussi bien pour les joueurs occasionnels que pour les habitués du jeu compétitif. Aucun détail précis n’a encore été donné sur leur nombre ou leurs environnements, mais l’équipe promet des ajouts pensés pour faire évoluer les affrontements de manière significative.

C’est l’une des informations qui risque de faire réagir la communauté. Le mode Battle Royale en solo, intégré à RedSec, n’a pas été abandonné. Il est toujours en développement. Les développeurs précisent toutefois vouloir prendre leur temps. Le mode solo nécessite encore des ajustements techniques pour atteindre un niveau de qualité jugé satisfaisant. Rien n’est donc officiellement daté, mais l’intention est bien là. Si le projet arrive à maturité, son lancement pourrait constituer l’un des temps forts de 2026 pour Battlefield 6.

Source : EA