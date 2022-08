Battlefield 2042 n'a pas encore été mis à mort par EA, et surprise, il est même plus populaire qu'Halo Infinite grâce à un regain d'intérêt de la part des joueurs.

DICE va déployer la mise à jour 1.2 de Battlefield 2042 dès demain, mardi 2 août 2022, mais on connaît déjà son contenu. On débute avec la refonte de la carte Kaléidoscope.

Kaléidoscope a été révisée pour proposer un flux de gameplay amélioré grâce à de nouveaux éléments de couverture, de nouvelles positions de drapeaux, des élévations de terrain et des améliorations visuelles à plusieurs emplacements de la carte. Les abris se présentent sous la forme de nouveaux éléments de décor, mais aussi de relief sur le terrain, qui occultent les lignes de mire et facilitent les déplacements de l'infanterie. Plus important encore, ces nouveaux éléments apportent plus de destruction tactique, permettant à la carte d'évoluer pendant toute la durée de la manche et de proposer de nouvelles options aux assaillants et aux défenseurs lorsqu'ils jouent dans des zones clés.

De plus, nous avons ajouté de nouvelles zones sur la carte, comme une base d'opérations avancée dans le parc et un second poste de commandement près de la tour. Le centre informatique a également été retouché pour contenir plus d'abris. Par ailleurs, certaines zones évoquent davantage la guerre, ce qui instaure une ambiance plus cohérente avec l'univers de 2042.