EA entend bien sauver Battlefield 2042 du naufrage. Alors que le FPS était au fond du trou il y a quelques mois, la mise à jour salvatrice lui a permis de faire revenir plusieurs joueurs. Et l’éditeur américain compte bien les retenir à grands coups de nouveautés.

Le retour des classes dans Battlefield 2042

La refonte intégrale de Battlefield 2042 continue. Depuis plusieurs mois maintenant, le jeu a le droit à plusieurs gros patchs qui s’accompagnent presque systématiquement de changements majeurs. Et la prochaine mise à jour apportera le retour tant attendu des classes. Les joueurs n’avaient en effet pas été convaincus par le système de spécialistes introduit dans BF 2042. De fait, DICE va fusionner les deux systèmes ensemble. Les personnages et l’équipement seront donc catégorisés, mais les spécialistes seront rééquilibrés et divisés en classes (Assaut, Ingénieur, Médecin, Éclaireur).

S’il sera toujours possible de choisir ses armes et accessoires indépendamment du personnage, certains équipements tactiques seront réservés à certaines classes. Les caisses de munitions pour les Ingénieurs, celles de soins pour les Médecins ou encore les balises pour les Éclaireurs. DICE espère que cela permettra de renforcer le travail d’équipe. C’est d’ailleurs pour cette même raison que le développeur avait réduit la taille des maps de BF 2042. Il faudra cependant attendre un patch ultérieur pour découvrir tout ça en action. Le retour des classes ne se fera pas tout de suite, il faudra patienter jusqu’à la saison 3 de Battlfield 2042.