DICE peut-il vraiment sauver Battlefield 2042 ? Le studio redouble d’efforts depuis la sortie pour sauver le jeu et offrir une expérience sur mesure aux joueurs, aux antipodes de ce qu'était le jeu à sa sortie. Depuis plusieurs mois, le jeu multiplie les mises à jour, revoit entièrement son équilibrage, le level design de ses cartes, etc… Avec le gros patch 3.2 qui arrivera dans quelques jours, Battlefield 2042 s'attaque à l’un des points les plus critiqués du jeu depuis sa sortie : les spécialistes. DICE a pour objectif de revenir à l’ancien système de classes, et vient de dévoiler ses plans dans le détail. Visiblement, même si c’est très attendu par les fans, la plupart ne semblent pas convaincus par ces modifications et le patch est vivement critiqué alors qu’il n’est même pas encore disponible.

Les classes reviennent dans Battlefield 2042 !

Le très gros patch 3.2 de Batltefield 2042 sera disponible dans quelques jours et DICE s’est fendu d’un post en fin de semaine pour nous donner toutes les informations le concernant.

À son lancement, BF 2042 a tenté de nouvelles mécaniques de jeu avec les spécialistes, des personnages censés faire office de classes uniques qui devaient diversifier les approches de jeu. Bien qu'intéressantes sur le papier, les joueurs n’ont majoritairement pas aimé ces changements de gameplay.

DICE a alors déclaré qu’il travaillerait pour faire revenir ses mécaniques de jeu « old school » tant appréciées par sa communauté, et ça arrive !

Dès le patch 3.2, les spécialistes seront donc rangés dans des classes comme à l’époque des anciens Battlefield. Les gadgets ne seront plus universels et se rangeront eux aussi dans des classes spécifiques, tout comme certains équipements offensifs. Seules les armes resteront disponibles pour tous les profils. Vous pourrez tout à fait jouer un Ingénieur au sniper ou un Recon à la mitrailleuse légère.

Toutefois, pour aiguiller les joueurs vers certains types d’armes, chaque classe disposera de bonus spécifiques liés à certaines catégories d'armement.

Assaut - Fusils d'assaut : 3 chargeurs supplémentaires

Ingénieur - Mitrailleuse légères : Dispersion améliorée en position accroupie ou couchée

Support - Pistolets mitrailleurs : Reconnaissance du temps de tirage plus rapide

Recon - Fusils de sniper : Portée immédiate, constante et stable

Les spécialistes conserveront toutefois leurs capacités et / ou gadgets uniques, mais c’est tout.

Certains joueurs toujours pas convaincus

Cependant, ces changements ne sont visiblement pas suffisants pour certains joueurs et les déçus sont déjà nombreux. Bien que les spécialistes n’ont, sur le papier, plus qu’un rôle cosmétique rattaché à un gadget spécifiques, une partie des fans ne sont pas satisfaits. Pour eux, rien ne vaut les bonnes vieilles classes restreintes avec gadgets, équipements et armements spécifiques. Sur la toile, comme sur Reddit par exemple, beaucoup trouvent ces changements inutiles. Selon eux, ça ne changera rien en termes de gameplay.

D'autres en revanche, tempèrent et semblent plutôt contents de cette refonte. Ils s’accordent d'ailleurs à dire que les spécialistes ne sont désormais plus que des « gadgets spéciaux » et que DICE rend son jeu plus stratégique et plus lisible, obligeant désormais les joueurs à faire des choix et à jouer un minimum en équipe.

Le patch 3.2 de Battlefiled 2042 sera disponible prochainement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Les notes de patch arriveront prochainement pour entrer davantage dans les détails.

Et pour vous ? Changements utiles ou parfaitement anecdotiques ?