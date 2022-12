Battlefield 2042 s'est-il enfin relevé ? C'est peut-être vite dit, d'autant qu'un paquet de joueurs a préféré retourner sur les anciens jeux, mais DICE est fier de l'état actuel de cet épisode.

C'est en tout cas ce qu'estiment deux développeurs de Battlefield 2042. Pour eux, le travail abattu ces derniers mois a été suffisamment pertinent pour qu'enfin, le studio soit un peu fier et ait envie d'élargir la communauté du jeu.

Après avoir blâmé le COVID ou Halo Infinite, l'une des productrices, Nika Bender, concède en toute honnêteté que le « lancement n'a pas été facile ». Même son de cloche pour Alexia Christofi qui croit comme ses collègues que la nouvelle direction de Battlefield 2042 est la bonne.

Nous sommes satisfaits de la direction prise par le jeu, et qu'il continue de prendre. Et nous ne voulons pas seulement le démontrer avec des mots. Nous souhaitons que les gens se lancent dedans et y jouent afin de voir s'ils se disent « Oh, d'accord, en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais compte tenu des recherches sur Internet ou autre »